Manu Sánchez mantiene la "fe"

El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, analizó la situación que atraviesa el equipo después de caer el sábado contra el Levante (4-1) y encadenar la séptima derrota de la temporada. El conjunto blanquiazul todavía no ha sumado ningún punto y este fin de semana recibirá al Atlético en Abegondo. "Tenemos que seguir confiando. El acierto puede aparecer o no, pero el talento no desaparece. Aquí hay talento y tenemos que seguir reforzando eso", indicó. "Es una mala dinámica que tenemos que cambiar, no veo en ningún momento que haya pérdida de fe y así me lo transmiten ellas. Tenemos que seguir creyendo porque es nuestro estilo", añadió.

A pesar del mal momento que atraviesa el Dépor Abanca, Manu Sánchez aseguró que todavía tienen margen por delante para corregir su mala trayectoria y subrayó que el equipo no está "muerto". "No tenemos un equipo que esté muerto, sino un equipo combativo, que pelea hasta el final. Hay que asumir con cierta tranquilidad todo lo que estamos sufriendo porque quedan 26 partidos por delante", aseguró.

Manu Sánchez, después de la derrota contra el Levante en el que milita la exdeportivista María Méndez, evitó calificar la situación del equipo como "delicada", aunque sí admitió su mal momento. "No le llamaría situación delicada, sí complicada", indicó.

Buena parte de los problemas del equipo parten de la debilidad que muestra en la defensa. El sábado contra el Levante ya había encajado dos goles en diez minutos que condicionaron todo el encuentro. "Estamos jugando todos los partidos, prácticamente desde esos primeros minutos, teniendo que hacer una remontada. Es imposible en siete partidos tener que remontar un resultado desde el inicio", reflexionó el técnico deportivista. "Es muy evidente que estamos encajando mucho, encajando muy pronto y encajando con facilidad. Son muchos condicionantes que son difíciles de abordar. Tenemos una plantilla diseñada para un tipo de juego bastante específico y no nos está funcionando desde el principio", argumentó sobre los problemas defensivos del equipo en este arranque de la temporada.

El Deportivo Abanca también conoció ayer la fecha del partido aplazado esta semana contra el Rayo Vallecano debido a la aparición de positivos. El partido contra las madrileñas se disputará el próximo 13 de enero en Madrid.