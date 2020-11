Alex: "Todo lo que no sea ganar, y holgadamente, parece que sabe a poco"

Álex Bergantiños hizo esta mañana un balance positivo de la adaptación hasta el momento del Deportivo a la Segunda B después de un verano tan agitado y con tantos cambios que obligó a construir una plantilla prácticamente nueva. "Tenemos que aclimatarnos a todo, a la categoría y a nosotros mismos. Hay una plantilla nueva y hay que generar automatismos nuevos, este año con el añadido de que parece que somos el rival a batir. Todo lo que no sea ganar, y ganar holgadamente, parece que sabe a poco a todo el mundo y ante eso es difícil mantener la mente fría. Estamos compitiendo bien, sacando puntos y a partir de ahí ya se podrán pedir mejores minutos de juego vistoso, pero eso está en un segundo plano porque lo que importa es ir sacando los partidos adelante y de momento lo estamos haciendo", recalcó el coruñés.

El capitán del Dépor augura un encuentro "difícil" el domingo sobre el césped sintético de Guijuelo porque "son partidos en los que todo se iguala mucho más". "Cualquier error, cualquier bote o mal control te puede penalizar. Lo sabemos, estamos mentalizados con esa buena experiencia de Unionistas (también sobre superficie sintética) y ojalá también podamos hacer gol pronto para que nos recuerde a cómo competimos contra Unionistas", explicó Álex, quien considera que la decisión de hacer todos los entrenamientos de la semana en Abegondo y no hacer sesiones en San Tirso, de hierba sintética, ha sido "lo más sensato" para evitar problemas físicos por cambiar de superficie.

Sobre las recientes declaraciones de Javier Tebas en un acto de Marca en las que, entre otras acusaciones, el presidente de LaLiga cargó contra la Xunta por, según él, preparar pruebas en el caso Fuenlabrada, Álex Bergantiños las considera previsibles. "No me sorprende de quién viene. Escoge muy bien dónde va a hablar. Espero que al final tenga que pasar también a declarar y a explicar lo que hicieron, cómo lo hicieron y si lo hicieron bien, si intentaron salir o no de la ciudad. Es una estrategia para que parezca cosa de los gallegos y los coruñeses", analizó Álex.

"Iré a cualquier parte a defender lo que hicimos aquí y a ver si ellos, Tebas y LaLiga, hacen lo mismo y no solo en los medios que ellos quieren. Simplemente eso, que se estudie tanto la vía sanitaria como la deportiva, pero los jueces de verdad, no jueces interesados de LaLiga, la Federación o el CSD, que al final no sabes qué intereses hay", añadió el coruñés, centrado ahora en la competición para "no darle más vueltas" a ese tema "porque desgasta un poco".