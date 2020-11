Fernando Vázquez: "Tebas miente a sabiendas, pero él es así"

El Deportivo, por más que quiera, no termina de dejar atrás por completo el caso Fuenlabrada. Después de Álex Bergantiños, ahora ha sido el entrenador blanquiazul, Fernando Vázquez, el que ha respondido a las últimas declaraciones de Javier Tebas. El presidente de LaLiga acusó recientemente a la Xunta "preparar pruebas" y de que se intentó salvar al Deportivo del descenso a Segunda B con "malas artes". "Me parece éticamente deshonesto y tramposo. Miente a sabiendas, pero él es así, qué le vamos a hacer. No me parece muy complicado entender lo que pasó y razonarlo entre personars inteligentes. El está obcecado y lo expone en los foros en los que puede intereser su pelicula", manifestó Vázquez en referencia a un foro organizado por un diario deportivo de tirada nacional en el que participó Tebas.

"Con estas manifestaciones el señor Tebas miente descaradamente. Quien lo quiera comprar que lo compre, pero los deportivistas y los coruñeses no", insistió el entrenador deportivista. Vázquez, al igual que Bergantiños, mostró también su confianza en que el presidente de LaLiga explique lo ocurrido el pasado mes de julio en relación al viaje del Fuenlabrada. "Si la justicia fuera tan independiente como nos quieren hacer ver, ya habría declarado hace mucho tiempo. Confío en que la justicia ordinaria ponga a cada uno en su sitio y que el relato sea como fue", reflexionó el técnico.

Vázquez se pronunció sobre las palabras de Tebas en su comparecencia previa al partido contra el Guijuelo del domingo. El entrenador deportivista advirtió de la diferencia que supondrá jugar en césped artificial y sobre el rendimiento que está mostrando el equipo. Vázquez reconoció que le gustaría jugar mejor, pero volvió a pedir tiempo. "Claro que no estoy contento, me gusta ganar, convencer y que la gente disfrute. Persigo la victoria, pero me importa la forma de ganar, si no importara seguramente sería abandonado por la mayoría de los aficionados. Jugamos para la gente", argumentó.

Vázquez recuperará para el partido a Bóveda, Salva Ruiz y Granero, mientras que no podrá contar con Valín y Derik. Rolan, por lo que indicó el técnico, probablemente no entre en la convocatoria. "Lo más proable es que lo deje en casa", apuntó.