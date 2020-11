Peke reanima al Dépor Abanca: "Tengo muchísimas ganas de volver a jugar"

Un mes y dos días lleva Peke sin jugar con el Deportivo Abanca, desde la visita al campo del Espanyol, donde su golazo desde fuera del área no bastó para evitar la tercera derrota de la temporada (3-2). Luego llegaron otras cuatro más, ya sin la delantera vasca, baja por un proceso vírico, un herpesvirus humano tipo 6. Ayer recibió el alta y, tras entrenar durante toda esta semana con sus compañeras, ya está disponible para reaparecer el domingo, en Riazor, contra el Atlético de Madrid (16.15 horas, Gol). "Tengo muchísimas ganas de jugar", asegura la goleadora de 28 años.

Pocas futbolistas tan importantes para el Dépor Abanca como Ainize Barea Núñez, Peke, determinante por sus goles, pero también por su experiencia. El técnico blanquiazul, Manu Sánchez, celebra su regreso, igual que todas sus compañeras, que la recibieron con los brazos abiertos. La vizcaína no se considera una salvadora, ni mucho menos, pero espera poner su granito de arena para que el equipo reaccione. "Sería una excusa pensar que hemos perdido porque falta una jugadora o por lo que sea. Yo creo que el problema somos todas. No hemos competido bien como grupo, no porque esté una jugadora o no -recalca-. Estamos en una mala dinámica y tenemos que intentar salir de ahí todas juntas".

Peke sintió "impotencia" durante estas cuatro jornadas en las que no ha podido competir. Considera que desde fuera "se sufre más", especialmente si la situación, como ahora, es difícil. "Cuando los resultados no salen se te hace mucho más duro estar fuera, porque no puedes ayudar al equipo y ves que ellas están sufriendo. Es muy duro y los días se hacen eternos", lamenta.

Su reaparición el domingo ante el Atlético "dependerá de los médicos y del cuerpo técnico, ellos decidirán lo que es mejor para el equipo y para mí". Viene de pasar "muchos días de inactividad" y durante el tiempo que estuvo enferma se sintió "muy cansada", así que es normal que le falte "coger ritmo".

En cualquier caso, está convencida de que el Dépor Abanca tiene armas para plantar cara a un rival tan poderoso como el Atlético. "Es un gran equipo, tiene muchísimo potencial y grandísimas jugadoras, pero también nosotras somos unas grandes jugadoras. Estamos en Primera División y podemos competir contra ellas. En la situación en la que estamos yo creo que da igual contra quién juguemos. Tenemos que competir, hacerlo de la mejor manera posible y, aunque sea el Atlético, nosotras tenemos que ir a por el partido", argumenta la delantera, que guarda "buenos recuerdos" de su último partido en Riazor, donde el pasado 11 de febrero le marcó cuatro goles al Valencia en el 7-2 de la Copa de la Reina.

Athenea, con la sub 20

Peke entró en la lista de la selección española para el partido contra Moldavia del 19 de septiembre, aunque no llegó a debutar. Su compañera Athenea, que se estrenó con la absoluta el 23 de octubre ante la República Checa, fue convocada ayer con la sub 20 para los entrenamientos programados del 23 al 26 de noviembre en Marbella.