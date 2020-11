El Dépor recupera a Borja Granero, Eneko Bóveda y Salva Ruiz

Tres altas y tres bajas. El Dépor equilibra sus balance en su parte de guerra y Fernando Vázquez es capaz de juntar 18 para llevarse al duelo de mañana a Guijüelo. Recupera a Borja Granero, Eneko Bóveda y Salva Ruiz, todos con problemas físicos en las últimas semanas, y, en cambio, no podrá contar con Jorge Valín y Derik Osede, por lesión, y Adri Castro, al estar confinado por ser el contacto estrecho de un positivo, aunque ha dado negativo en las pruebas PCR.



El único futbolista que se queda en A Coruña por decisión técnica es Diego Rolan, que lleva algo más de una semana entrenándose con el grupo pero al que Fernando Vázquez aún no ve en condiciones físicas para aportar al grupo. Su momento puede llegar en una semana en el estadio de Riazor, aunque no existe aún una decisión tomada al respecto. No hay futbolistas del Fabril en la citación.