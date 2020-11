Fernando Vázquez responde a Tebas: "Miente descaradamente, él es así"

El Deportivo tardará en dejar atrás todo el caso Fuenlabrada. Por más que no quiera, lo ocurrido el pasado mes de julio reaparece en ocasiones porque a alguno de sus protagonistas le conviene agitarlo. La semana pasada fue el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien decidió recuperarlo a pesar de los esfuerzos del club por aparcarlo al menos hasta que las autoridades competentes decidan esclarecer todo lo que pasó. En un foro organizado a su medida, Tebas acusó a la Xunta de "preparar pruebas" y al resto de instituciones de intentar evitar el descenso del Dépor a Segunda División B con "malas artes".

Primero le llegó la respuesta del capitán Álex Bergantiños, dispuesto a aclarar ante quien corresponde todo lo relacionado con aquel audio filtrado que le llevó a comisaría antes incluso que a los responsables del viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña con varios contagiados en sus filas, y ayer la de Fernando Vázquez. "Miente descaradamente", aseguró el entrenador deportivista sobre Tebas.

El deseo del técnico es pasar página para centrarse en la competición, y así lo explicó ayer durante su comparecencia, pero al mismo tiempo tampoco puede desentenderse del todo. "Me parece éticamente deshonesto y tramposo. Miente a sabiendas, pero él es así, qué le vamos a hacer. No me parece muy complicado entender lo que pasó y razonarlo entre personas inteligentes. El está obcecado y expone en los foros en los que le pueda interesar su película", añadió en relación a las acusaciones del presidente de LaLiga.

Vázquez, al igual que Bergantiños, también se mostró confiado de que todo lo ocurrido en julio pueda ser aclarado en una instancia ajena al ámbito deportivo. "Si la justicia fuera tan independiente como nos quieren hacer ver, ya habría declarado hace mucho tiempo. Confío en que la Justicia ordinaria ponga a cada uno en su sitio y que el relato sea como fue", manifestó el entrenador deportivista.