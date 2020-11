Vuelta a empezar en defensa

El parón competitivo del pasado fin de semana sirvió a Fernando Vázquez para aliviar los problemas en forma de lesiones concentrados en la línea defensiva, en la que seis de los siete zagueros del Deportivo con ficha del primer equipo pasaron ya por la enfermería blanquiazul: los laterales Eneko Bóveda, Salva Ruiz, Héctor Hernández y Jorge Valín, más los centrales Borja Granero y Derik Osede. Cuatro de ellos ya están disponibles, todos salvo el canterano coruñés y el exfutbolista del Numancia, así que el técnico de Castrofeito está en disposición de reconstruir la retaguardia que alineó en la jornada inaugural frente al Salamanca en Riazor y a la que dio continuidad también en el segundo encuentro liguero, el de la visita al Vero Boquete de San Lázaro.

En esos dos compromisos Bóveda y Salva formaron en los flancos de la zaga, con Mujaid y Granero en el eje. El lateral vasco y el valenciano apuntan al once esta tarde en Guijuelo. La principal duda está en quién será el acompañante del riojano como pareja de centrales, ya que Vázquez podría reservar a Granero para evitar que el césped artificial de Guijuelo merme su rodilla tocada y así dar continuidad a Álex en una posición más retrasada de la habitual. El exjugador del Extremadura tuvo problemas de rodilla en los días previos a la visita a Unionistas, debido al cambio de superficie en los entrenamientos de esa semana, que dos días se trasladaron de Abegondo a San Tirso, de hierba artificial. Finalmente entró en la lista para el encuentro del Reina Sofía, pero no llegó a competir. Reapareció frente al Coruxo, aunque no de inicio. Entró a diez minutos del final para ayudar a conservar la ventaja de un gol.

Si hoy tampoco es titular, Álex repetiría como central, una posición en la que está cumpliendo con creces. Lo hizo en el campo de Unionistas tras la lesión de Derik y también en el último encuentro antes del parón frente al Coruxo. Si Vázquez apuesta de inicio por Granero para la línea defensiva, el canterano coruñés también podría tener acomodo junto a Uche Agbo en el centro del campo, ya que Celso Borges viene de jugar dos partidos amistosos con la selección de Costa Rica y tampoco tiene garantizado una plaza en la alineación de esta tarde.

Pese a los cambios obligados en la línea de cobertura por culpa de las numerosas lesiones, el Deportivo se está comportando como un equipo muy solvente en defensa no solo por la aportación de los zagueros sino de todos sus futbolistas. Los rivales están teniendo muchos problemas para llegar arriba y casi no le crean ocasiones, hasta el punto de que Carlos Abad apenas está teniendo que intervenir. Pese a ello, el cancerbero canario tuvo una actuación decisiva en la segunda parte frente al Coruxo, con un par de paradas de verdadero mérito.

Alfonso Candelas, en el minuto 66 del Dépor-Salamanca, fue el único capaz de perforar la portería coruñesa. Desde entonces, Carlos Abad no ha recibido gol, ni en el Vero Boquete de San Lázaro contra el Compostela, ni después en el Reina Sofía ante Unionistas, ni tampoco la pasada jornada en el estadio de Riazor frente al Coruxo.

Esta tarde en Guijuelo el guardameta canario deberá estar especialmente atento al fútbol directo que suele deparar muchos rebotes y segundas jugadas, así como a las acciones a balón parado, con frecuencia decisivas en una categoría tan igualada como la Segunda B. Además, la superficie sintética del Municipal Luis Ramos suele dificultar el trabajo de los porteros ya que el balón ni bota ni rueda igual que sobre césped natural.

Jorge Valín, que se recupera de un esguince de tobillo, estará disponible para el encuentro del próximo domingo en Riazor contra el Racing de Ferrol (19.00 horas). En cambio, la lesión en el sóleo que Derik Osede sufrió en el campo de Unionistas todavía lo mantendrá parado algún tiempo más. El central aún no se ejercita con el grupo, así que no estará en condiciones de reaparecer el próximo fin de semana en el duelo gallego.