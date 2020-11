El Guijuelo busca al racista

El CD Guijuelo solicita disculpas a Mujaid por "los insultos racistas" dirigidos al defensa del Deportivo durante el encuentro que los blanquiazules disputaron con los salmantinos el domingo en el Municipal Luis Ramos, con la presencia de 350 espectadores en las gradas. Asimismo, el club local "condena dichos insultos y pide disculpas públicas al jugador y al RC Deportivo de La Coruña de parte de nuestro club, afición y del pueblo de Guijuelo. Esta persona no nos representa", aseguran los dirigentes en un comunicado públicado ayer a primera hora de la tarde.

Los representantes de la entidad salmantina también anunciaron que iniciaron los trabajos pertinentes para "localizar a dicha persona -la autora de los insultos- y tomar una medida contundente". La voz del seguidor local se puede escuchar en las imágenes del partido, cuando en el minuto 75 hay un conato de discusión entre los futbolistas de ambos equipos y se ve a Mujaid discutiendo con un adversario, en el interior del área deportivista. "¡Échalo a la patera!" se escucha desde la grada en referencia al futbolista blanquiazul. El zaguero riojano denunció este insulto a través de las redes sociales, en donde recibió el apoyo de varios compañeros y excompañeros.

El Deportivo decidió no tomar ninguna medida más que la que adoptó a través de su cuenta de Twitter, en la que respondió con los emoticonos de aplausos al comunicado del CD Guijuelo bajo el hashtag de #NoAlRacismo. En el club coruñés dan por buena la actuación de los dirigentes de la entidad salmantina, por lo que no seguirán adelante con este asunto.

Su denuncia consistió en una publicación en las redes sociales en la que se puede leer textualmente: "En vésperas do #25N e cada día do ano, en calquera campo de fútbol e da vida, a violencia de xénero e o racismo só admiten unha resposta clara e contundente: NON!". Poco después el Guijuelo hizo públoco su comunicado de apoyo y de denuncia.

Será el CD Guijuelo el que lleve la iniciativa, por cuanto es complicado que el Comité de Competición actúe, ya que el colegiado del encuentro, el madrileño Pérez Hernández, no reflejó en el acta del partido este incidente, que se produjo durante un pequeño tumulto entre los futbolistas de ambos equipos a falta de quince minutos para la conclusión del encuentro.

Además del grito del individuo que busca el Guijuelo, se escucha otro más, pero en un tono más bajo, que también utiliza el término "patera". No parece difícil localizar al agresor o agresores, ya que la asistencia al Luis Ramos fue de unos 350 espectadores. En la plaza de Pontevedra quedan a la espera del buen hacer del Guijuelo y dan por buenas las actuaciones que realizaron hasta ahora.

Este acto se produjo el mismo día en al que Celso Borges, primero, y Álex Bergantiños, después, lucieron en su función de capitanes del equipo blanquiazul un brazalete negro con la fecha 25N, que es cuando se celebrará el Día contra la violencia de género.