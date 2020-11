Manu Sánchez: "Es el momento de ser duros"

Ocho partidos, ocho derrotas lleva el Deportivo Abanca, la última ante el Atlético de Madrid especialmente sonrojante por el abultado resultado final (1-8) pero sobre todo por la sensación de impotencia del conjunto coruñés, que volvió a cometer errores defensivos impropios de un equipo de Primera Iberdrola. Toca reaccionar ya porque el tiempo se agota y el entrenador blanquiazul, Manu Sánchez, está convencido de que "es el momento de ser duros". "Yo lo soy conmigo mismo muchísimo. Dentro del cuerpo técnico somos nuestros mayores críticos, en todos los aspectos, y pienso que es el momento de ser claro con las jugadoras, de explicarle nuestros problemas y hacérselos ver a quien no sea capaz de verlos a día de hoy", recalcó Manu.

Considera que ya se acabó el tiempo para las "excusas" y los "paños calientes", porque "es el momento de asumir en qué competición estamos jugando". "Es un momento difícil pero hay que asumirlo con valentía y de verdad, no mirando para otro lado y buscando excusas donde no las hay. Es el momento de eso y veremos dónde nos lleva", analizó tras la durísima derrota del pasado domingo.

El próximo fin de semana no habrá liga debido a los partidos de las selecciones nacionales, así que Manu Sánchez aprovechará para resetear y buscar soluciones de cara a la reanudación de la competición con la visita al campo del Eibar. "Tenemos que seguir trabajando y modificar muchas cosas. Está claro que ante el Atlético no estuvimos a la altura de la categoría ni del escudo y eso tiene que hacernos reflexionar mucho y tenemos este parón para hacerlo", comentó el coruñés.

Manu Sánchez se siente "fuerte, con ganas de revertir esta situación" y reaccionar a tiempo para guiar al Dépor hacia el objetivo de la salvación. "No me siento cuestionado", afirmó el técnico, aunque "en el fútbol todos los entrenadores estamos a expensas de los resultados y, si los resultados no llegan, está claro que la primera mirada va siempre hacia el banquillo". "En ese sentido, yo estoy tranquilo, estoy fuerte y con ganas de revertir esta situación -aseguró el preparador blanquiazul-. Es una situación que se puede dar en el fútbol y pensamos que sí que tiene otra cara y tenemos que tratar de llegar a ella".

"Tanto yo, como la gente que está trabajando conmigo, como ellas mismas se ganaron a pulso el crédito que tenemos hoy en día. No es casualidad. De hecho, este año estamos viendo que ninguno de los recién ascendidos se acercan a los números que hicimos nosotros el año pasado y eso no es casualidad", insistió Manu a la hora de recordar el enorme mérito del Deportivo la pasada campaña al lograr la cuarta posición en el año de su estreno en la Primera Iberdrola.

Amistoso el sábado

El entrenador coruñés quiere que su equipo siga compitiendo pese al parón liguero, por lo que programó un amistoso el sábado a mediodía en Abegondo contra el Viajes InterRías de Sanxenxo. El próximo partido oficial del Deportivo Abanca será el 6 de diciembre en Eibar, donde las blanquiazules buscarán su primer triunfo.