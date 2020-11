Irene Lozano defiende que en el 'caso Fuenlabrada' hizo "cumplir la ley"

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) defendió y valoró ayer en el Congreso de los Diputados la actuación del organismo que preside en el caso Fuenlabrada, producido como consecuencia del desplazamiento del equipo madrileño a A Coruña con varios positivos por Covid-19. En respuesta a Javier Merino, diputado del PP por La Rioja, Lozano evitó referirse directamente a lo sucedido en la ciudad coruñesa, con el aplazamiento del partido y el posterior descenso del Deportivo, sino que realizó una exposición generalista. "La legislación vigente otorga al CSD ese papel de mediación que al parecer a usted le molesta porque me pone a mí en el foco mediático. La ley manda que la Federación y la Liga se pongan de acuerdo en su convenio de coordinación y cuando no es así manda al CSD que resuelva esos conflictos. Mi voluntad es cumplir la ley, solucionar los problemas y es lo que he estado haciendo respecto al fútbol y todo lo demás y lo que voy a seguir haciendo", dijo la máxima responsable del Deporte español en su intervención.

Merino le preguntó si en su conversación con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el día en que se consumó el descenso del Deportivo ofreció "comprar su silencio a cambio de inversiones del Gobierno de España en instalaciones deportivas de la ciudad", un extremo que en su día negó la propia Inés Rey. "No confirmo esa información", respondió Lozano. "No voy a entrar en desmentir una por una todas las falsedades que ha dicho. Si manipula no sea tan burdo, sea más creativo y más sutil. Espero que el Partido Popular sea capaz de aportar algo más creativo", agregó Fue el día en el que el CSD apoyó la postura de LaLiga y rechazó una Segunda con 24 equipos, como solicitaba la FEF; una decisión que envió al Deportivo a Segunda División B, y también al Numancia.

Irene Lozano aseguró que ninguna entidad deportiva solicitó su dimisión y que es Javier Tebas el que fue declarado persona non grata en A Coruña. "A quien ha declarado persona non grata A Coruña es a Tebas no a mí. Nadie del sector del deporte ha pedido mi dimisión. Le pido que se conecte con la sensibilidad del deporte. Nos echa en cara cosas que hemos hecho mal y que el sector del deporte nos elogia", argumentó Lozano para defenderse. Sin embargo, no se refirió a la decisión del CSD con respecto a la inhabilitación de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que habían solicitado el club coruñés y el Numancia. Lozano la rechazó el pasado 6 de noviembre.