Keko Gontán (Brunete, 1991) está siendo el futbolista ofensivo del Deportivo más entonado en este arranque de temporada tan gris, de momento, en el plano creativo. El madrileño acabó el partido de Guijuelo con molestias en un gemelo y es duda para el encuentro del domingo ante el Racing de Ferrol. Ayer hizo solo una parte de las tareas con el grupo y abandonó antes que el resto el césped de Abegondo: “Ahora mismo estoy con dudas. No puedo decir qué pasará pero lo que estoy intentando es cuidarme al máximo para llegar al domingo”.

Hasta ahora ha sido siempre titular y ha jugado casi todos los minutos, justo lo que buscaba cuando fichó por el Dépor.

Sí, por supuesto. Yo para lo que vine al Dépor era para jugar, para tener continuidad y poder demostrar desde el campo. Ahora mismo sí que lo estoy consiguiendo y espero que así sea gracias al rendimiento siempre, obviamente.

Racing de Ferrol y Pontevedra en el horizonte, dos partidos para marcar una tendencia positiva ante rivales de la parte alta.

Sí, sobre todo aparte de seguir ganando, que es nuestra idea como siempre, para demostrarnos a nosotros mismos lo que queremos conseguir este año. No obstante, nosotros todos los partidos, también el de Guijuelo, los tomamos como que cada encuentro es el que te puede dar la liga o el ascenso. A todos los adversarios los tratamos por igual, no hay rival pequeño, pero sí que es cierto que si ganas a los equipos que supuestamente ahora mismo ya están arriba, son puntos que ellos se dejan.

¿Qué referencias tiene del Racing de Ferrol?

Hemos visto algunos partidos suyos y sabemos que es un equipo muy ordenado. Aquí tenemos previsto que no hagan un encuentro superofensivo. Al revés, consideramos que vendrán un poco a esperar. Es un rival fuerte, que también tiene calidad. No creemos que ellos vayan a salir a por todas sino a ver qué pasa y a ver qué hace el Dépor.

Cada encuentro es el que te puede dar la liga o el ascenso. A todos los adversarios los tratamos por igual, no hay rival pequeño

En ataque el Dépor, de momento, está bastante espeso y sus compañeros muchas veces lo buscan para darle el balón con la esperanza de que usted invente algo.

Nosotros arriba tenemos jugadores que son muy buenos individualmente, creo que nadie lo puede discutir dentro de la categoría, el tema es que a nosotros sí que nos falta un poco de coordinación a la hora de las jugadas. Se ha visto en partidos, por ejemplo contra el Coruxo. Tuvimos tres o cuatro contraataques y no terminamos de finalizar, o incluso contra Unionistas hubo varias contras en la segunda parte y no acabas de finalizar, pero yo creo que es más por descoordinación que por falta de calidad individual. Al revés, creo que calidad individual sobra, pero nos está faltando esa coordinación o ese entendimiento entre nosotros.

¿Cómo se soluciona eso? ¿En qué hay que incidir?

La base la tenemos, y es que entre nosotros nos llevamos muy bien, no es el típico equipo en el que cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta y no se hablan los unos a los otros. Al revés. Aquí nosotros tenemos muy buen ambiente, nos queremos mucho entre nosotros, nos apreciamos, y queremos lo mejor, queremos el bien común para todo el equipo. Creo que eso es lo primero. Luego, el tiempo. Es cierto que casi todos somos nuevos y no habíamos coincidido juntos. Y aparte, el trabajo. El problema que tenemos este año es que no hay tiempo. No es que digas: “Puedo estar cuatro partidos…” Aquí hay que ganar desde el principio, es lo que nos exigimos y se nos exige, y a veces esa ansiedad creo que nos está penalizando un poco. Los partidos están siendo muy igualados y nos está faltando esa tranquilidad por la propia exigencia que tenemos nosotros mismos, que sabemos que lo que hay que hacer este año es ganar y no vale otra cosa.

Once puntos de quince es un balance positivo, pero al equipo se le pide más fútbol.

Sí. Lo que nos respalda y está a nuestro favor son los números. Hemos encajado un gol en cinco partidos, no hemos perdido, tenemos once puntos de quince. Todos querríamos tener quince de quince y que el equipo ganase 3-0 todos los domingos. Ahora mismo creo que es una irrealidad y, obviamente, nosotros queremos tener sensaciones buenas en el campo, de que somos un equipo mucho más equilibrado, que sabe lo que tiene que hacer continuamente y que no va a sufrir, pero esa es la realidad que tenemos ahora mismo, y lo que hay que apreciar es que el equipo está sacando los partidos, poco a poco, mientras mejora su juego. No creo que podamos juzgar el juego del equipo en base al partido que hizo en Guijuelo, porque es un partido totalmente irreal. Ya se ha acabado el césped artificial, los campos pequeños, y yo creo que ahora se empezará a ver un Dépor mejor o más trabajado.

Este año nos estamos jugando todos mucho y lo que importa es ganar, no los ideales

¿Con paciencia el equipo alcanzará esa velocidad de crucero?

No lo puedo asegurar, pero tampoco veo esa paciencia en ningún sentido, ni a nivel de prensa, ni a nivel de aficionados, ni a nivel nuestro interno, que somos los primeros que terminamos los partidos y estamos un poco no voy a decir agobiados, la palabra no es agobiados, pero sí incómodos con las sensaciones de los partidos. Entonces, la paciencia ahora mismo no es una cosa que esté reinando en el entorno del Deportivo, ni dentro ni fuera. Quizá sería lo ideal pero este año nos estamos jugando todos mucho y lo que importa es ganar, no los ideales.

En ataque Miku es baja y usted es duda, ¿cómo está viendo a Rolan de cara a su posible debut?

Bien. A Diego Rolan físicamente lo veo bien. Él está con muchas ganas. Ya lo conocía de cuando jugamos juntos en Málaga. Es un futbolista que puede ser determinante. Si el míster lo considera, lo meterá, eso ya es decisión suya, pero él está en el día a día como uno más.