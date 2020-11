Miku cae, Rolan se asoma

El técnico del Deportivo, Fernando Vázquez, tendrá que recomponer la delantera debido a la lesión muscular de Miku, baja como mínimo para el partido del domingo en Riazor frente al Racing de Ferrol (19.00 horas). El ariete venezolano acabó con molestias musculares en Guijuelo y el lunes fue sometido a pruebas médicas, que revelaron que sufre una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha. En el Municipal Luis Ramos disfrutó de su primera titularidad en cinco jornadas, pero este frenazo en forma de lesión le obligará a tener que empezar otra vez de cero para ganarse de nuevo el puesto. Mientras tanto, Vázquez busca soluciones efectivas para arreglar los problemas ofensivos del Dépor, que solo logró cuatro goles hasta el momento. Sin Miku, la opción de hacer debutar a Diego Rolan cobra fuerza.

El charrúa está con muchas ganas y así lo expresó en las redes sociales. "Falta menos, semana importante. Dios al mando", escribió en su cuenta de Twitter. Esta es su tercera semana de entrenamientos en Abegondo tras su regreso de Uruguay, donde tramitó la documentación para poder competir en Segunda B. Desde que volvió completó todas las sesiones con normalidad con el grupo, pero Vázquez optó por no incluirlo en la convocatoria para Guijuelo. Prefirió reservarlo por la superficie sintética de Luis Ramos y también para que cogiera ritmo sumando unos cuantos entrenamientos más. Este domingo el Dépor juega en casa y Riazor se presenta como el escenario ideal para que Rolan dispute, por fin, sus primeros minutos oficiales con la camiseta blanquiazul.

El club no detalla la gravedad de la lesión muscular de Miku y se limita a informar de que "el delantero deportivista estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia; y, en función de su evolución, pasará a continuación a la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo". En ningún caso estará listo para el partido del fin de semana. Si Vázquez quiere repetir de inicio con dos delanteros a la vez, una fórmula que estrenó en Guijuelo con Miku y Beauvue, tendría que echar mano de Rui Costa, muy gris en sus apariciones hasta ahora, o bien optar por Rolan, sin descartar la opción del fabrilista Adri Castro, que también está pendiente de estrenarse con el primer equipo del Deportivo.

El uruguayo no hizo la pretemporada con sus compañeros porque el plan del club era traspasarlo el pasado verano. El Nimes iba a ser su destino, pero finalmente la operación no cristalizó y el Dépor acabó inscribiéndolo para Segunda B con el dorsal 22. Luego viajó a Uruguay a por los permisos y, tras cinco jornadas, sigue sin estrenarse. Vázquez anunció públicamente su intención de contar con él durante el tiempo que estuviese a sus órdenes, consciente de que el club sigue trabajando de cara a una posible venta del delantero en el próximo mercado invernal. Siga o no hasta final de temporada, Diego Rolan es un futbolista top que en teoría debería marcar diferencias, y goles, en una categoría como la Segunda División B.