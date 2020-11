Dos de dos lleva hasta ahora el Deportivo en Riazor, donde logró deshacerse primero del Salamanca en la jornada inaugural (2-1) y luego del Coruxo, también por la mínima (1-0). El domingo, contra el Racing de Ferrol (19.00 horas), el equipo coruñés buscará ampliar el pleno de victorias en casa con la tercera consecutiva, una serie positiva en A Coruña que no logra en un arranque liguero desde la temporada 2006-07, con Joaquín Caparrós en el banquillo. Catorce años después y dos categorías más abajo, el Dépor de Fernando Vázquez está en disposición de volver a hacerse fuerte en casa desde el inicio de la campaña con otra racha similar para seguir mejorando con el impulso de los buenos resultados.

La pasada temporada en Segunda, sin ir más lejos, el conjunto blanquiazul debutó con victoria ante el Oviedo (3-2) pero después no volvió a ganar un partido hasta el cierre de la primera vuelta contra el Tenerife (2-1). El año anterior, también en la categoría de plata, el Dépor venció en sus dos primeros compromisos en Riazor, ante Sporting (1-0) y Granada (2-1), pero en su tercera cita como local no pasó del empate frente al Málaga (1-1). Ahora, por primera vez desde 2006, tiene a tiro comenzar con tres de tres en Riazor. Hace catorce años aquel Deportivo de Caparrós no solo ganó tres, sino que amplió a cuatro triunfos consecutivos su victorioso arranque liguero en casa.

En el presente curso los blanquiazules sumaron sus tres primeros puntos en la jornada inaugural ante el Salamanca gracias a un cabezazo de Eneko Bóveda, que rubricó en el descuento el definitivo 2-1. El vasco considera “previsibles” las críticas al equipo por sus problemas creativos, consciente de que “A Coruña es una plaza preciosa, pero es una plaza difícil”. “Seguramente nos corresponde a nosotros dar ese primer paso y seguramente estemos dejando fría a mucha gente. Sin autofustigarse o castigarse demasiado, sí que estamos en el camino de enganchar a la gente y generar esa ola”, analizó el lateral, uno de los tres capitanes del Deportivo.

La trayectoria hasta ahora es “bastante curiosa”, a juicio de Bóveda, porque “por un lado parece que van los resultados y, por otro, parece que va un poco el juego”. “De momento, yo creo que la muestra para evaluar al equipo es pequeña”, argumentó en referencia a las cinco jornadas disputadas, dos en casa y tres fuera. “La sensación que uno tiene es que cada semana prácticamente se enfrenta a una final o a un partido donde no puede fallar. Una vez que firmamos este año con el Dépor estábamos condenados un poco a esa situación, a esa realidad, condenados quiero decir en el sentido de la carga que supone ser consciente de que cualquier batacazo, mal partido o mal resultado iba a suponer una semana de críticas o de dudas respecto al equipo”.

Con esa carga tendrá que convivir el Deportivo durante toda la temporada, empezando por el partido del domingo contra el Racing. Ayer la plantilla blanquiazul se ejercitó en Riazor para ultimar la preparación del duelo gallego, que enfrentará a dos rivales directos por las tres primeras plazas del subgrupo 1A. El delantero Miku es baja por lesión y Keko es duda por unas molestias en un gemelo, así que el partido podría servir para el estreno oficial de Diego Rolan con el Deportivo.

Vuelve Valín, y Keko no pisó el campo y es duda

Jorge Valín volvió a ejercitarse ayer con total normalidad con el grupo en el entrenamiento que Fernando Vázquez dirigió en Riazor. El lateral derecho superó el esguince que le impidió jugar en Guijuelo y está disponible para reaparecer el domingo frente al Racing de Ferrol. Para ese encuentro sigue siendo duda Keko Gontán, quien ayer no salió al campo debido a sus molestias en un gemelo. El madrileño, titular en las cinco jornadas disputadas, realizó tareas en el gimnasio. Está entre algodones pero hará todo lo posible por estar en condiciones de competir frente al Racing. Para ese encuentro son bajas seguras por lesión el central Derik Osede y el delantero Miku. Los demás están a disposición de Vázquez, incluido Adri Castro, baja el pasado fin de semana debido a la cuarentena que tuvo que pasar por haber estado en contacto estrecho con un positivo por COVID.