El esperado debut de Diego Rolan resultó determinante para el Deportivo. Gol y victoria. Fernando Vázquez había anunciado que el uruguayo no estaba para los 90 minutos y al final le acabó dando 80, aunque su intervención más decisiva, la que marcó todo el partido, llegó muy pronto, a los cinco minutos. Forzó un penalti que él mismo se encargó de transformar y de esa forma rompió por completo el plan inicial del Racing de Ferrol, que salió con tres centrales con la intención de aguantar el mayor tiempo posible el 0-0. Tras encajar, el conjunto verde tardó mucho en dar un paso al frente y el Dépor apenas sufrió para contener los contados arreones visitantes.

Rolan tardó más de tres años en estrenarse en partido oficial con la camiseta blanquiazul, pero ya da puntos. Los tres de ayer, además, le sirven al equipo coruñés para auparse al liderato en solitario. 14 puntos de 18 posibles. Un registro notable. Números impepinables, que ilusionan de verdad. No así el fútbol. Todavía no fluye como debería de medio campo en adelante. Es la asignatura pendiente de este Dépor, y ya van seis jornadas. En ataque le sigue costando mucho, demasiado. Ayer solo un disparo entre los tres palos, el lanzamiento de penalti. Pero en defensa es una auténtica roca, casi indestructible. Una base sólida sobre la que seguir construyendo y mejorando.

El Racing, como los anteriores cuatro rivales, tampoco fue capaz de perforar la portería de Carlos Abad. Un gol encajado en seis jornadas, la mejor prueba de la fortaleza del Deportivo en las tareas de contención. Ayer el meta canario no tuvo demasiado trabajo, pero sí más que Diego Rivas. Varios despejes de puños y algunas intervenciones de mérito, sobre todo para atajar un disparo cruzado de David Rodríguez. Fue la más clara del Racing en la primera parte. En la segunda también estuvo cerca de marcar Joselu, pero su cabezazo le salió demasiado centrado.

Al final, el Deportivo supo defender con la pelota y no sufrió demasiado para encadenar su quinta jornada sin encajar y amarrar tres puntos más para auparse a lo más alto de la tabla. Sube y sigue apoyado en buenos resultados para ganar confianza y tranquilidad, pero el margen de mejora continúa siendo grande. Puede y debe subir el nivel para convertirse en un equipo más equilibrado y redondo, verdaderamente fiable y eficaz en los dos campos, no solo en el propio.

Vázquez apostó de salida por Rolan, Galán y Nacho, los tres con mucha libertad para aparecer por diferentes sectores del campo, el madrileño por dentro como vértice más ofensivo del rombo que el técnico de Castrofeito planteó en el centro del campo. El Dépor trató de apretar arriba y no relajó esa presión después de que Rolan marcara de penalti en el minuto 6. Siguió tratando de robar la pelota lo más cerca de la portería contraria, con todos sus jugadores muy implicados para dificultarle la salida de balón del Racing. A los de Emilio Larraz les costó sorprender al equipo coruñés en jugada. Crearon más peligro a balón parado y así, tras un córner, pidieron penalti por una posible mano de Mujaid dentro del área. La contra, un tres contra tres, la inició el central riojano y la finalizó Rolan con una asistencia a Nacho, que su compatriota intentó rematar en posición acrobática sin llegar a conectar con el balón.

David Rodríguez, poco antes del descanso, tuvo el empate en sus botas al aprovechar un rechace para conectar un disparo cruzado que Carlos Abad atajó con mucha seguridad. Con esa acción, más un tiro lejano de Borja Galán a las nubes, acababa una primera parte en la que al Deportivo le volvió a faltar lo de siempre, fluidez en campo contrario, ritmo con la pelota y, sobre todo, talento para desequilibrar. Y eso que la presencia de Rolan imponía a los defensas rivales cada vez que entraba en juego, como si pudiera pasar algo distinto cada vez que recibía la pelota.

Tras el descanso Pumar culminó la primera acción peligrosa para el Racing tras uno de los pocos errores de Mujaid en toda la temporada. El exfabrilista pifió en su intento de despeje y el balón llegó al lateral, cuyo zurdazo no encontró portería por muy poco. Cinco minutos después, en el 56, Vázquez sentó a Beauvue para dar entrada a Álex y pasar a jugar con tres centrales, como ya hiciera el anterior fin de semana en el campo del Guijuelo. Con cinco atrás el Deportivo ganó aún más aplomo y estiró a sus laterales, Bóveda y Salva, en busca de amplitud y profundidad. El equipo coruñés no sufría demasiado, con Uche Agbo apareciendo una y otra vez para equilibrar o corregir, pero en ataque no acababa de sentirse del todo cómodo pese a la entrada de Gandoy, que le dio más continuidad al juego.

El cabezazo de Joselu a las manos de Carlos Abad, en el 65, fue la última llegada clara del Racing. Se le hizo largo el partido y sus jugadores acabaron muy cansados ante un Dépor que supo mover el balón con criterio para armar posesiones largas, aunque sin acabar las jugadas. Lara, que entró desde el banquillo junto a Rui Costa a diez minutos del final, se aceleró demasiado en una contra clara y acabó perdiendo la pelota. Por lo menos, se dejó ver en esa acción. El portugués, en cambio, sigue desaparecido.

El Racing de Ferrol acabó colgando balones a la desesperada sin ser capaz de poner en verdaderos aprietos al Deportivo, que suma una nueva victoria por la mínima, como las otras tres que celebró en estas seis jornadas. De momento, le está dando para sacar los partidos adelante. Sigue invicto y ya manda en la tabla en solitario tras el pinchazo del Pontevedra, su próximo rival. Ayer ganó tres puntos y a un futbolista, Diego Rolan. El charrúa ya es diferencial y debería seguir siéndolo durante el tiempo, poco o mucho, que esté en el Deportivo.