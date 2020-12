El técnico del Deportivo, Fernando Vázquez, considera “justo” el reparto de puntos en Pasarón, donde reconoce que a su equipo le volvió a faltar “brillantez en la construcción”. “Hicimos un partido bastante interesante pero seguimos teniendo ese problema de profundidad y de finalización. Controlamos el partido perfectamente, especialmente en el primer tiempo. En el segundo tiempo sufrimos un poquito más, marcamos el gol y no esperaba el gol del empate sabiendo nuestra fortaleza defensiva”, argumentó el de Castrofeito.

El entrenador hizo autocrítica por la acción del 1-1, que llegó “en un despiste del que también me siento culpable porque estaba dando instrucciones a Eneko [Bóveda] cuando salió el balón de portería [contraria] y faltaba un futbolista [para defender]. Me entrometí en un momento en el que quizá no debería hacerlo”. “Es muy mala suerte, porque ese centro era defendible. Estoy contento en líneas generales. Jugamos contra un buen equipo. Estoy contento con el resultado, a sabiendas de que podíamos haber logrado algo más”, expuso.

Sobre los méritos de unos y otros, Vázquez considera que “el empate siempre es justo porque marcas un gol, ellos otro, y no tengo nada que reclamar”. “Podría decir que es un empate justo”, resumió. Al Dépor le volvió a faltar ritmo con la pelota y en ese sentido el técnico recordó que “a veces la lentitud va innata”. “Hay que mirar cómo son nuestros futbolistas. Nos falta brillantez en la construcción. En este partido hicimos un contraataque. Es un arma ofensiva que no nos está saliendo, no la estamos utilizando. Es algo a resolver”, dijo.

Además, cree que con Yago Gandoy en el once inicial el equipo tuvo “más control con la pelota, sobre todo en el primer tiempo”. “Fuimos capaces de manejar la pelota con relativa facilidad, pero nos faltó profundizar por fuera”, apuntó Vázquez, que también se refirió a la entrada de Lara en la segunda parte: “Creí que era el jugador que me iba a ganar el partido”. El andaluz estuvo poco tiempo sobre el césped debido a su expulsión, que a Vázquez le pareció “una decisión arbitral muy estricta y rigurosa”. “Me da la sensación de que estaba más nervioso el arbitro que los jugadores. Tomó decisiones precipitadas y demasiados estrictas. Ya me pareció en la primera parte en las cartulinas amarillas a mis jugadores. Sabía que a Uche le podía caer al segunda, de ahí la decisión de cambiarlo”, justificó Vázquez.

A su juicio, Rui Costa “se está acercando” a su mejor forma y “empieza a estar bien de peso”, así que decidió darle minutos y dejar a Beauvue en el banquillo. “Quiero tenerlos a todos en el mejor estado de forma. Claudio [Beauvue] puede esperar, incluso el descanso le puede venir bien”. De Rolan, apuntó que su “calidad es indiscutible y tiene que seguir subiendo su nivel para estar en plenitud”. “Espero que con el paso de los días nos pueda dar más goles, y así será”, añadió.

Por último, hizo una reflexión en voz alta. “A veces me pregunto por qué soy tan exigente con mi equipo. Si cuadra es porque mi cabeza está en ver al equipo en Segunda y Primera con otro tipo de futbolistas. No tengo la mentalidad exacta de Segunda B y quizá estoy pidiendo en exceso”, concluyó el técnico, Reconoce que vendría bien fichar en enero, aunque desconoce si el Dépor tendrá capacidad para reforzar la plantilla: “No sé si podríamos hacerlo”.