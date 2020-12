El Deportivo Abanca reanuda la competición este mediodía (12.00 horas) en Unbe, donde espera lograr su primer triunfo a costa del Eibar después de haber iniciado su participación en la Primera Iberdrola con ocho derrotas consecutivas. El equipo vasco, por su parte, suma ocho puntos pero viene de perder sus últimos dos partidos en casa. En busca de la reacción el técnico blanquiazul, Manu Sánchez, anuncia que hoy se verá en acción una “versión diferente” de su equipo, obligado a adaptarse con éxito a las particulares condiciones del terreno de juego de Unbe, de superficie sintética.

“Tenemos un plan de partido diferente que pensamos que nos puede acercar a la victoria. Es el momento de demostrar que no somos el equipo que dice ahora mismo la tabla que somos. No podemos tirar por tierra el trabajo de tanto tiempo por estos resultados. Es el momento de que cada uno y cada una se mire hacia dentro, y ver en qué y por qué se está fallando”, analizó el entrenador coruñés, que resumió las cualidades del Eibar, “un equipo muy aguerrido, con un fútbol muy directo, correoso y que no da un balón por perdido”. “Vamos a ver si somos capaces de sorprenderlas con una versión diferente”, anunció.

Sullastres y Kenni, bajas

Tras descansar el pasado fin de semana en competición oficial debido a los partidos de las selecciones nacionales, el Dépor Abanca retoma la Liga Iberdrola en Eibar, donde no estarán Sullastres, por un problema en un hombro, ni Kenni, con molestias en una cadera. Sin la portera catalana, Manu Sánchez echó mano de la guardameta del Deportivo B Jessica, novedad en la convocatoria.