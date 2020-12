El Deportivo reabrirá Riazor a mil personas, el máximo permitido por las nuevas restricciones anunciadas por Xunta de Galicia, para el próximo partido del equipo coruñés en casa, frente al Celta B, el domingo 13 (17.00 horas). Hasta ahora el límite era de 150 espectadores, por lo que el club optó por no abrir Riazor a sus abonados para los últimos dos encuentros, ante Coruxo y Racing de Ferrol, después de iniciar el campeonato con algo más de 3.000 seguidores en las gradas en el compromiso de la jornada inaugural frente al Salamanca, el pasado 18 de octubre. Casi dos meses después, Riazor volverá a acoger público y el club estudia ahora en qué condiciones se abrirá para esos mil espectadores y cuáles serán los criterios para organizar el acceso al estadio blanquiazul.

Según detalla la Xunta, los eventos deportivos “podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado y que la capacidad se calcule, dentro de la capacidad permitida, de forma que se guarde siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros en las cuatro direcciones entre los asistentes, salvo que se trate de personas convivientes, con un límite máximo de 500 personas para lugares cerrados y de mil personas si se trata de actividades al aire libre”.

“Con el fin de evitar aglomeraciones, la distribución de los asistentes será homogénea por las butacas, y habrá una planificación idónea para controlar los accesos y el flujo de circulación de los asistentes. Debe preverse la apertura de todas las puertas disponibles con la antelación suficiente”, expone la Xunta, que también advierte de que “deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal en el resto de las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física”. “El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento”, añade.

Actividad física

La Xunta autoriza “la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre”, que “podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico”. “En el caso de la práctica de forma colectiva, el máximo será de seis personas de forma simultánea, sin contar, de ser el caso, el monitor”, advierte el texto de la Xunta.

En cuanto al deporte no federado, se permite con un máximo de seis personas para actividades grupales, siempre que no se supere la mitad de la capacidad máxima permitida: “En las instalaciones y centros deportivos se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta seis personas, sean o no convivientes, y sin contar el monitor, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento de la capacidad máxima permitida, y se deberán establecer las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad”.