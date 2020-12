Seis días atrás Rolan tivo un disparo moito máis claro que o de onte cando marcou, pero decidiu pasar e o equipo desdeñou unha ocasión nítida. Onte non dubidou e fixo o que sabe,disparar. É o que ten xogar deste xeito con futbolistas que teñan gol. Levo tempo dicindo que o problema que vexo é que o Deportivo está a perder o respecto, pero quizais estea nun erro. Hai moitas formas de xogar e todas valen alén do criterio de cada un. Onte foi un exemplo. Con defensa de cinco —mentira que marca a disposición inicial— o Deportivo está cómodo e pode matar. Chega moi pouco, pero dabondo para marcar. As veces abonda para gañar; onte non porque o Pontevedra tamén anotou, pero cando estaba perdido, antes tiña o balón, pero... tamén tiña medo a encaixar,e encaixou. Puido empatar e recuperar un punto, pero co gol de Rolan estaba morto. Este é o Deportivo, este é o camiño máis corto para acadar o obxectivo. Vistoso? Que é iso. Ah! Xa sei, dar un balón longo e que un fenómeno o meta mentres que o resto do partido esteas agachado. Eu sei do que gosto, e tamén sei que o que defendo non dá resultados, por iso prefiro fiarme de quen sabe, pero do de verdade, malia que non concorde coas súas ideas, porque non teño dúbida de que van ser mellores que as miñas. Hoxe falaremos outra vez de que o Deportivo non mandou en Pasarón, pero xa non estou certo de que sexa verdade. Se decides algo e o adversario é o máis visíbel es ti o que manda.É doado, aínda que eu non concorde. De que se trata neste negocio? De ascender! Non hai máis que dicir. O camiño axeita ser o elixido, o xeito podería ser discutíbel desde a visión do seareiro, pero quen máis fala non lle apunta nin a un balón de Nivea. E si, xa hai tempo que teñen preparado o substituto, pero de momento non hai razóns. Din os que cren mandar que o que ollan non lles gusta. O conto é que cren mandar. O que manda comeza a estar farto de tanta idea vaga e de que sexa el quen pon os cartos. Son moitos.