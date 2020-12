El entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos, se marchó de Pasarón “con mala cara” por encajar el 1-0 de Rolan “en el momento en el que es, porque en la segunda parte estábamos mejor que el Deportivo, jugando más en campo contrario”. “Tuvimos la mala suerte de que el balón pega en Xisco y entra”, recordó sobre el disparo del uruguayo desviado por el defensa. “A partir de ahí hemos sido capaces de hacerles daño en algún contragolpe para conseguir el empate. En la primera parte tuvieron ellos más el control pero prácticamente no tiraron a portería y fuimos capaces de hacer algún contragolpe de calidad. Al final el punto es justo porque los dos hicimos méritos para ganar o para no perder”, resumió a la conclusión del encuentro disputado en Pasarón.

No se conforma Ramos con el empate, porque quería el triunfo ante el Dépor. “A mí me gusta ganar, conseguir los tres puntos, pero jugábamos contra el líder y al final suelen suceder estas cosas, muchas veces se acaba empatando. Contentos nos vamos con el trabajo, porque los chavales no han dejado de pelear cada jugada y le hemos metido en algún problema al Deportivo durante muchas fases del partido, pero en esta fase [de la competición] hay que sumar muchos puntos porque todo lo que sumes ahora te va a venir bien después”, añadió el entrenador del Pontevedra tras el empate ante el Dépor.