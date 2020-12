A punto de consumirse el primer tercio de la competición de grupos y de llegar al ecuador de la primera fase, el Deportivo manda en el Grupo 1 en una clasificación hipotética en la que se suman todos los partidos de los veinte equipos distribuidos entre los subgrupos 1A y 1B. En esta tabla, una vez consumidas la primera siete jornadas, el equipo coruñés ocupa la primera posición con 15 puntos, seguido de Unionistas de Salamanca (14), con Pontevedra y Burgos (13) por detrás, pero todos pendientes del Langreo-Covadonga aplazado en la quinta jornada y que se disputará el sábado día 19. Los de Sama se meterían entre los tres primeros en caso de triunfo, aunque empatados con los charros.

Además de liderar esa clasificación general de los dos subgrupos, el equipo que dirige Fernando Vázquez se mantiene como el mejor colocado al inicio de la segunda fase de la competición, en la que por el ascenso pugnarán los tres primeros de cada uno de los dos subgrupos y partirán con los puntos que hayan acumulado en las primeras 18 jornadas. Esta segunda fase contaría en estos momentos con deportivistas y pontevedreses como representantes gallegos, a los que se añadiría Unionistas, que dio un salto importante en la clasificación al sumar tres triunfos consecutivos. Desde su derrota con el Deportivo en la tercera jornada, los salmantinos empataron un encuentro y ganaron los otros tres para sumar un total de 10 puntos en cuatro partidos.

Es la principal sorpresa en el subgrupo 1A hasta la fecha, ya que Deportivo y Pontevedra están cumpliendo, mientras que el Racing de Ferrol está pagando las concesiones que hizo en A Malata en los tres primeros encuentros como local, donde perdió con el Pontevedra y empató con el Zamora y con el Compostela. El triunfo del pasado domingo frente al Coruxo (4-0) fue el primero de los ferrolanos en su feudo. Hasta entonces vivieron más de sus éxitos a domicilio, pues como visitante el cuadro verde se impuso al Celta B y al Salamanca, y perdió en Riazor en la que fue su ultima salida.

Deportivo, Unionistas y Pontevedra son los tres primeros clasificados del subgrupo 1A, también de la clasificación general, así como de la tabla que daría lugar a disputar tras plazas en el play off de ascenso. Unionistas era para algunos un equipo a tener en cuenta antes de que comenzase la competición porque “tiene un entrenador”, aunque para la mayoría no dejaba de ser un conjunto que aspiraba a estar en la Liga Pro. Los números, sobre todo en su campo, lo convierten en un candidato y de los incómodos. El Racing de Ferrol sería sexto en la clasificación global, pero no podría luchar por ascender, ya que por delante tendría a tres equipos de su subgrupo. De cada uno pasan tres, más allá de que pudiese superar en números al tercero o al segundo del otro subgrupo. La diferencia es mínima en estos momentos, cuando todavía faltan dos partidos de la primera vuelta y los nueve correspondientes a la segunda.

Lo importante es lo que suceda en las dos liguillas, es decir, estar entre los tres primeros de cada una de ellas. Lo que suceda a partir de entonces nada tendrá que ver con lo hecho durante las 24 jornadas previas. A partir del play off de ascenso todo se decidirá en dos partidos. Lo peor, que tras ser primero de estos encuentros habrá ocho equipos que se queden sin opciones y fuera de la competición. “Eso está muy lejos”, dicen en el vestuario blanquiazul. Y con razón.

El cuadro coruñés se mantiene entre los que mejor rendimiento ofrecen de toda la categoría, aunque para nada influya ni le importe lo que puedan hacer los conjuntos de los otros cuatro grupos (B,C,D y E), los blanquiazules solo tienen que estar entre los tres primeros del subgrupo 1A y con el mayor número de puntos para competir a partir de abril con los otros tres adversarios que copen el podio del subgrupo B. Y en esos seis partidos, ya no se volverá a enfrentar a los equipos que procedan de su subgrupo, y tendrá que sumar lo suficiente para estar otra vez entre los tres primeros. Una vez finalizada esa última jornada tendrá que partir de cero. Dispondrá de una eliminatoria a un encuentro y si pasa dispondrá de una segunda ronda también a partido único. Si resulta triunfador tendrá el pasaporte para Segunda División.

Los equipos asturianos sorprenden en el subgrupo A2, donde el Numancia se estanca

Los principales y teóricos rivales que el Deportivo se encontraría en la segunda fase de la competición tenían el nombre de Burgos y Numancia; además estaban la Cultural Leonesa y el Valladolid B (Valladolid Promesas), mientras que los conjuntos asturianos partían con la intención de esquivar las últimas tres plazas y, si acaso, lograr la permanencia. Lejos de esas previsiones, Lealtad y Langreo se tutean con los considerados grandes de la competición. El conjunto de Villaviciosa es segunda en su subgrupo y estaría en la quinta plaza si la liguilla final se disputase a partir de ahora; el de Sama ocupa una plaza más abajo, pero con un partido menos, el que tiene pendiente con el Covadonga, que se jugará el próximo 19 de diciembre. El Numancia es sexto en su subgrupo, con solo dos triunfos, pues suma otras tantas derrotas además de tres empates. El equipo soriano, que descendió en aquella fatídica última jornada junto al Deportivo, cedió ya la friolera de 18 puntos desde el inicio de la competición. Un número excesivo para aspirar a más, aunque no está lejos de meterse en la tercera plaza del subgrupo A2, pues solo le separa un punto, pero el Langreo tiene un encuentro por jugar.