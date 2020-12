Por latido, por guía. La excepcionalidad manda, pero son ya nueve meses con un único partido en Riazor con público y el desgaste más inconsciente, ese que empieza como una gota y que poco a poco va creciendo hasta rebosar, ha pasado al primer plano. No es shock, es erosión, incluso aturdimiento. El Dépor lleva tanto tiempo sin su casa, sin su escenario, la medida de todas las cosas, donde se siente acompañado, medido, juzgado y también comprendido, que a veces se le ve desorientado. Sin refrendo, sin crítica. El equipo no es ciego y sabe mirarse al espejo, Fernando Vázquez es el primero que tiene ajustadas las gafas. La imagen le devuelve un equipo en camino, robusto a la par que tímido y encasquillado. Demasiado correcto, demasiado poco, demasiada exigencia. La fortaleza defensiva y los puntos dan sustento al trabajo. Falta ese diálogo emocional, a borbotones, entre grada y equipo que se producía cada quince días y que se convertía en el baremo, en la brújula de todo. Hasta el técnico, desorientado, se preguntaba a sí mismo el sábado si le estaba “exigiendo demasiado a su equipo”. Necesita el Deportivo volver a sentir a Riazor, escucharlo, incluso para lo que no desea oír, para que le digan que no es para tanto o que no le llega con lo que ve a pesar de los puntos. Una voz al otro lado, en la grada. El domingo empezará a volver la normalidad ante el Celta B. ¿Quién sabe hasta cuándo?

El Dépor de Pasarón demostró, de nuevo, que es el mejor equipo del grupo, pero que sigue sin estar a la altura. Ha asentado tan pronto ese entramado defensivo a prueba de balas que los puntos van cayendo irremediablemente. Uno a uno, de tres en tres, sin descanso, sin el valor debido. Los partidos no dejan de ser un test contra sí mismo, una prueba del algodón semanal en la que se analiza con lupa si el equipo crece en ataque, si va en la dirección correcta, si le llegará este nivel cuando le pongan contras las cuerdas. Sin dejar de estar a merced de cualquier accidente, transita hoy en día con tal suficiencia ante lo que tiene enfrente que se analiza todo en clave de futuro o personal. Esa seguridad interior le da robustez, sin duda, pero en cierta medida no termina de exponerle, de llevarle a buscar sus límites en ataque. Robótico, previsible, lento. Aún no ha ido por debajo en el marcador, no ha tenido que arriesgar, que ir más allá del pase de seguridad, de esa zona de confort que tanto disfruta. El Deportivo ha vivido tanto tiempo en el precipicio en los últimos meses y ya sabe que volverá al desfiladero a final de temporada, que se está dando un momento para respirar, para relajarse, para dejarse ir en la buena dirección.

Gandoy y la mediapunta

Fernando Vázquez rebusca cada semana entre lo que tiene para ir destapando poco a poco la creatividad de su equipo. Nada libera el supuesto torrente escondido. Con Keko en la camilla y sin jugadores de banda que le convenza en exceso, le entregó el flanco derecho a Gandoy. Aún en banda, más fútbol interior, más atrevimiento para que el equipo creciese y se animase a combinar en torno a él. No fue un mal debut como titular, tampoco excesivo. Debe crecer, tiene potencial. Necesita tiempo, como todos. Desterrado de su posición original por la pareja Uche-Borges, no es un mal recurso en esa zona siempre que juegue lo más centrado posible y esté en contacto con la pelota. La mejor demostración llegó cuando se fue el nigeriano. La mirada se centró el sábado en el pivote de O Castrillón por la novedad, pero las deficiencias siguen, sobre todo, en la mediapunta y la delantera. En el ataque, no por el nivel de Rolan, sino por lo aislado y desasistido que se encuentra siempre, igual que casi cualquier elemento ofensivo blanquiazul de los últimos años. Ese solar es una consecuencia de lo que ocurre por detrás, de esa incapacidad para crear en transición, para idear un pase diferente, un cambio de ritmo. Más allá de que el equipo parece fiar todo su ataque a la inspiración de sus futbolistas, echa de menos, y cada de semana se evidencia más, un mediapunta clásico con inventiva, pase, pausa y capacidad para darse la vuelta y encauzar el ataque. Quien podía cumplir con ese perfil es Nacho, pero ha tenido oportunidades, sobre todo en banda, y está lejos de ser una solución real. Por ahí deben ir los esfuerzos de Fernando Vázquez y el Deportivo, ya sea dentro de la plantilla o fuera. Ya asomaba como uno de los déficits en verano y el tiempo lo ha confirmado. Ni una plantilla de otra categoría se libra de ir al mercado.