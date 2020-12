El internacional uruguayo Diego Rolan tardó tres años en debutar con el Deportivo, que lo fichó en Primera División y con el que se ha estrenado, paradójicamente, en Segunda B, aunque su futuro es incierto, tal y como él mismo admitió, y, mientras se aclara, dijo que está "enfocado en el conjunto coruñés, sin saber si acabará la temporada como blanquiazul.

En el mercado estival estuvo a punto de irse al Nimes francés, pero las negociaciones se rompieron y el Deportivo optó por inscribirle en la categoría de bronce del fútbol español, al menos, hasta la ventana invernal, en la que podría abrírsele de nuevo la puerta de salida, una opción que no le descentra en este momento.

"Pienso en aprovechar la oportunidad tratando de ayudar al equipo y dar el máximo. Pienso en el partido del domingo, conseguir los tres puntos y, cuando llegue el momento (apertura del mercado), pueden pasar muchas cosas. No sé qué va a pasar y, como digo, no estoy enfocado en otra cosa que no sea el equipo. Mi foco es ese ahora", señaló.

En una rueda de prensa telemática, el futbolista aseguró que "la prioridad hoy en día no es Diego Rolan sino el equipo, encontrar los buenos resultados", y reconoció que tuvo un verano "difícil" al no saber dónde iba a jugar hasta última hora.

"Son negociaciones y puede pasar de todo. Me tocó estar aquí y estoy muy contento, muy ilusionado y tratando de dar el máximo para aprovechar la oportunidad", comentó.

El delantero charrúa se mostró "dispuesto" a completar la temporada en el Deportivo en Segunda División B, aunque eso implique una reducción de sus emolumentos.

"Si hoy en día me ven aquí es porque obviamente tengo ganas de ir de la mano con el Dépor, con el equipo y que tengo la humildad de jugar en esta categoría y ayudar al equipo. Es una opción que obviamente no hay que descartar. Pero llegado su momento se verá", precisó.

También indicó que "por más que sea Segunda B, Segunda o Primera" sus "ganas, actitud y alegría van a ser las mismas".

Por ahora, su estreno no ha podido ser mejor, ya que provocó y transformó el penalti del triunfo ante el Racing de Ferrol (1-0) en su debut y marcó en el empate con el Pontevedra en su segunda cita como blanquiazul.

A pesar de esos números, el jugador sudamericano confesó que no está "al cien por cien" después de haber hecho la pretemporada por su cuenta y no haber jugado hasta noviembre.

"No estoy al cien por cien, eso es obvio porque son siete meses sin jugar una competición oficial. Ahora llevo cuatro semanas, contando esta, entrenando con el equipo, quizá estoy a un 70 por cien, pero eso me lo va a ir dando cada entrenamiento y cada partido. Esperemos que a medida que vayan pasando los días me vaya encontrando mejor", sostuvo.