Borja Granero (Valencia, 1990) aterrizó este verano en el Deportivo para reforzar la defensa después de una extensa carrera en la categoría y de destacar la temporada pasada en las filas del Extremadura. Solo un inoportuno percance ya superado en una rodilla le apartó de las alineaciones. El central valenciano entiende la exigencia, pero al mismo tiempo recomienda valorar los puntos fuertes del equipo.

¿Qué tal estos últimos partidos después del problema que sufrió en una rodilla?

Tuve que parar y me dio un poco la lata, pero sabíamos que no era grave. Por suerte solo me perdí dos partidos y el otro día ya me encontré muy bien. Hice un mal gesto y el cartílago generó líquido. No había nada dañado, fue como un catarro, por así decirlo. No tenía síntomas, pero seguía teniendo el líquido, que era como el moco.

¿Es más sencillo ser defensa en este equipo?

Igual que digo que crear tiene que ser una tarea de todos, defender también lo es. Yo miro para arriba porque son los que tengo delante y estoy muy agradecido con el compromiso que muestran. En ese sentido, el equipo está muy comprometido y se nota que quiere seguir manteniendo esa solidez para crecer y mejorar en otros aspectos.

¿La defensa es la seña de identidad de este Deportivo, en lo que se basa el equipo?

Lo que está claro es que ser un equipo sólido, serio y competitivo es una base muy importante, sobre todo en esta liga. No sé si es una seña de identidad, pero quizá sí una de nuestras “líneas rojas”, como decía un entrenador que tuve.

¿El lunar es el ataque?

Igual no estamos siendo tan efectivos como en otras facetas, se puede decir así, no hay por qué rehuirlo. Sabemos que nos cuesta más superar líneas en ciertas zonas del campo, donde también es más difícil hacerlo, no es casualidad que cueste más. A todo el mundo le cuesta más en esas zonas. Somos conscientes de que tenemos un margen de mejora muy grande ahí, pero en los dos últimos partidos he visto al equipo mucho más suelto y siendo capaz de combinar mejor. Esa es la línea que tenemos que seguir, sin perder lo bueno que tenemos.

¿Hay precisamente cierto temor a que una mejora ofensiva conlleve un paso atrás en lo defensivo?

Creo que no. En muchas situaciones arriesgamos más que otros equipos, lo que pasa que a veces no sale. Somos conscientes de que queremos hacer mejor esas cosas. Aspiramos a ser un equipo muy completo, que mientras ataque defienda y preparado para atacar cuando defiende. Hacerlo rápido y llevarlo a la máxima expresión es lo que nos va a hacer progresar.

¿Cree que se le ha puesto la etiqueta de defensivo al equipo?

No lo noto, igual es que llevo poco tiempo aquí y no demasiado con el míster. Defender bien te da mucho, es una opinión mía personal, pero también me gusta jugar al fútbol. Veo los compañeros que tengo y quiero mejorar, pero por hacer una cosa no quiero perder otra. Creo que en los dos últimos partidos, sin la fluidez y la continuidad que nos gustaría tener, se ha visto algo diferente. Mi esperanza es que sigamos mejorando en esa parcela.

Fernando Vázquez insiste en que su idea es presionar arriba, pero parece que no termina de funcionar...

Es difícil ajustarla, porque los equipos te conocen y tienen sus herramientas para desactivarla. Cuanto más alto presiones, más cerca estás de robar de la otra portería. Así lo veo yo. Ahora que nos está costando más elaborar, si somos capaces de robar cerca del área contraria, casi diría que eso que nos quitamos.

El debate vuelve a estar en el sistema después de que Fernando Vázquez volviera al esquema con cinco defensas...

Lo había hecho en otras ocasiones y por mis características me va bien. Soy más dinámico que un central al uso y me permite salir un poco más hacia afuera. Somos un equipo bastante agresivo en las basculaciones y yo personalmente me adapto bastante bien.

¿Jugar con tres centrales es sinónimo de conservadurismo?

Depende de cómo lo interprete el jugador. A veces una línea de cuatro se mete uno para hacer la salida de balón, estás queriendo progresar con la pelota y también hay cinco defensas. Depende de cómo lo interpretes y a dónde quieras llegar.

Fernando Vázquez está probando muchas variantes en lo que va de temporada, ¿se están encontrando con más problemas de los que esperaban inicialmente?

Yo esperaba esto. He jugado muchos partidos en Segunda B con equipos que tienen que dominar y ganar y estar arriba, y te lo ponen difícil a todos los niveles. Va a ser imposible ganar fácil, es que nadie lo hace. A mí no me sorprende, pero sí que veo que la gente quiere que el equipo transmita más y también lo entiendo. No hay que mirar para otro lado y afrontar las cosas como son para seguir mejorando, pero resultados hay que seguir sacando independientemente de las sensaciones que podamos tener.

¿Cuesta en ese sentido cumplir las expectativas y estar a la altura?

Todos los que estamos aquí sabíamos que eso iba a ser así. Este es un club muy grande, con una masa social muy grande y una afición muy fiel que quiere lo mejor para el Dépor. Nosotros venimos a hacer algo difícil, pero también muy bonito. Aunque la gente esté más o menos contenta con el equipo, nunca va a estar solo. Al igual que notamos la exigencia, también notamos el respaldo, eso en lugar de penalizarte a mí me motiva. Aunque vayan mejor o peor las cosas, la gente va a estar apoyando y eso lo sentimos en el vestuario, no sentimos para nada la presión, sino ilusión por hacer las cosas bien.

Después de una carrera larga, llegó al Deportivo en unas circunstancias complicadas, ¿le hubiera gustado que fueran otras?

He elegido yo venir aquí, nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. Esto es el Dépor en la categoría en la que esté. Tenía otras ofertas y estaba esperando para decidir con calma. Hablamos un lunes aquí y el martes por la tarde estaba haciendo las maletas. El club demostró mucho interés. Desde que he llegado estoy muy a gusto.

Con quien más ha jugado es con Mujaid, ¿qué tal con él?

(Se ríe). Me entra risa, porque es un personaje. Compitiendo estamos muy a gusto, pero cuando ha jugado Álex lo he visto espectacular en esa posición. A veces la gente joven tiene que decidir qué hacer y qué no. Hablamos sobre lo que hacemos en el campo y unas cosas las vemos igual y otras no.

¿Es especial el partido contra el Celta B del domingo?

Desde el punto de vista del trabajo, hay que ver todos los partidos de la misma manera. Cada domingo nos encontramos un reto diferente y este es uno más.