El Deportivo fichó a Diego Rolan en el verano de 2017, pero su estreno oficial con la camiseta blanquiazul no llegó hasta hace dos semanas, en el partido contra el Racing de Ferrol y en Segunda División B. Debutó con gol y repitió el fin de semana pasado ante el Pontevedra, pero su futuro en el club sigue siendo incierto a punto de que se abra el mercado invernal.

Por salario y estatus parecía complicado que el delantero uruguayo jugase en el Deportivo este curso, pero los estragos de la pandemia también se dejaron notar en el mercado futbolístico. En el verano no se le consiguió dar salida y se le tuvo que encontrar acomodo a pesar de un salario prohibitivo que ahora está dispuesto a renegociar para ir “de la mano” con el club, seguir en A Coruña y jugar con “humildad” en la categoría.

“Estaría dispuesto a bajarme el sueldo, es obvio que estaría dispuesto”, aseguró ayer. “Y si hoy en día me ven aquí es porque obviamente tengo ganas de ir de la mano con el Dépor, con el equipo y que tengo la humildad para jugar en esta categoría y ayudar. Es una opción que obviamente no hay que descartar. Pero llegado su momento se verá”, añadió.

El estreno de Rolan se produjo cuando parecía menos posible, después de varios veranos en los que fue protagonista debido a las dificultades del club para acomodarlo en la plantilla. “Todo llega a su momento y ahora me llegó y estoy muy contento de estar aquí”, subrayó el delantero.

En ese sentido, garantizó que no le importa la categoría y reconoció que estaba al corriente de la expectación despertada entre la afición cuando se conoció que iba a formar parte del equipo este curso. “Por más que sea Segunda B, Segunda o Primera, mis ganas, mi actitud y mi alegría van a ser las mismas. Muy contento por estar acá y quiero dar el máximo. Pero sí, yo creo que tuve esa sensación que tuvieron todos los aficionados. De que al fin Diego Rolan iba a debutar. Tenía muchas ganas y también para mí era un desafío. Obviamente que la gente espera bastante de mí, entonces para mí es un desafío porque todavía no ha terminado, hay que demostrar cada partido y eso me motiva”, reflexionó el uruguayo.

A pesar de la inminencia del mercado de invierno y de la posibilidad de que abandone el club si llegan ofertas, Rolan evitó centrarse en su futuro en estos momentos. “Hay muchas posibilidades abiertas, pero hoy en día no se trata de lo que piensa el club ni lo que pienso yo. Tenemos dos partidos muy importantes por delante. Y son decisivos, porque sumando puntos el domingo nos serviría mucho. La prioridad hoy en día no es Diego Rolan, es el equipo. Encontrar los buenos resultados. Luego ya habrá oportunidades para hablar de eso, pueden pasar muchísimas cosas”, indicó.

El delantero también admitió que no se encuentra aún al “cien por cien”. “Siete meses sin jugar una competición oficial... Llevo cuatro semanas, contando esta, entrenando con el equipo, quizá estoy a un 70 por ciento”, apuntó.