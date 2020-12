¿Lo ven ya todo un poco menos oscuro después de ganar en Eibar?

Ansiábamos la primera victoria, pero sabemos que aún nos queda muchísimo por hacer porque llevábamos ocho derrotas consecutivas y son muchos puntos. Es verdad que es la primera y que nos anima para estos partidos que nos quedan antes del año nuevo.

¿Cómo estaban después de ocho derrotas seguidas?

Pesaban demasiado ya. Al principio nos lo tomamos con tranquilidad, las tres o cuatro primeras jornadas, porque sabíamos que estábamos haciendo buen juego. Éramos un equipo con muchos fichajes y muchas bajas, y en ese sentido estábamos tranquilas, pero viendo que no levantábamos cabeza y que era derrota tras derrota sí que fueron unas semanas muy duras dentro del vestuario.

Usted en su carrera ya había pasado ya momentos complicados, pero había compañeras que solo conocían lo que era ganar...

Es verdad que hay jugadoras que llevan aquí tres o cuatro años y que solo estaban acostumbradas a ganar todo, incluso el año pasado no fue normal cómo se dio. Era la primera vez que se veían en esta situación. No estaban acostumbradas y eso también nos ha pesado porque el equipo no deja ser joven, con jugadoras que solo han jugado un año en Primera. Eso se notó cuando llevábamos cuatro derrotas seguidas y nos marcaban enseguida, en ese momento pensabas en que otra vez nos pasaba y había que remontar... Era muy complicado, pero el equipo el otro día tuvo otro aire. Nos volvieron a remontar y hubo momentos en los que volvieron esos fantasmas de partidos anteriores, pero hicimos una buena segunda parte.

Contra el Athletic, la Real o el Santa Teresa hicieron buenos partidos, pero aún no les servía. ¿Cómo lo asimilaban?

Sabíamos que regalábamos la primera parte y que era imposible con los fallos que cometíamos. Regalábamos siempre el primer tiempo y no llegaba con hacer un segundo muy bueno. Creo que ya nos ha entrado en la cabeza que no podemos conceder así, que el peligro lo tenemos que alejar de nuestra cabeza.

El año pasado también encajabar goles, pero marcaban mucho...

Salía todo de cara y los goles entraban de cualquier manera. Ahora llevamos varios palos, varios penaltis no pitados... Estaba todo de cara y este año ha salido todo al revés.

¿Tienen la sensación en el vestuario de que este comienzo de temporada quizá hubiera sido más normal el año pasado?

Es verdad. Sabemos que el año pasado no fue normal lo que hicimos, igual que tampoco este año es normal no sumar ningún punto en ocho jornadas. Hubo partidos, desde el primero en Lezama, en los que merecimos puntuar. Solo el Real Madrid y el Atlético nos sobrepasaron, pero por lo demás creo que fueron más igualados.

¿Las bajas de este verano son lo que más le ha afectado al equipo?

Tiene que ver, es uno de los factores, pero también se ha visto que hemos concedido muchas ocasiones y goles. Eso es lo que más ha influido. No hemos estado acertadas defensivamente ni tampoco ofensivamente, porque el año pasado nos entraba todo. Ha sido el cúmulo de todo eso. No solo tiene que ver con las bajas. Ha habido partidos en los que hemos jugado bien, pero no nos ha llegado.

El estilo de juego también ha estado a debate, especialmente si era posible mantenerlo este año...

Se fueron jugadoras que eran muy del estilo de nuestro juego y han venido otras que no estaban tan acostumbradas. Lo hemos intentado en las primeras jornadas y no ha salido. Si no sale, hay que cambiar cosas y es lo que hicimos en Eibar. Nos sentimos seguras así. Es un fútbol menos bonito, pero yo prefiero eso y ganar a quedarte sin puntuar.

¿El futuro del equipo lo marcarán estos partidos antes de acabar el año?

Nos quedan tres partidos y tenemos que ganar porque si no no valdría de nada la victoria en Eibar. Tenemos un partido muy, muy importante contra el Logroño, quizá el más importante hasta ahora. Si conseguimos los tres puntos ya sí podríamos mirar de salir de la zona de descenso. Luego iremos a Madrid, que es un equipo que está muy bien, y después el Barcelona, que está intratable, pero nunca se sabe.

¿Empiezan a ver ya la posibilidad real de que el público entre con regularidad a los partidos en Abegondo?

El ambiente es más de partido y a nosotras nos gusta que los aficionados estén ahí. Todos los equipos estamos igual, pero nosotras lo hemos notado más. De vernos con las gradas llenas todo el año pasado, incluso cuando salíamos a calentar el ambiente ya era muy bueno, a esto cambia mucho. Lo hemos echado mucho menos.

Y aún encima no se retransmiten todos los partidos por televisión...

Ahora se están retransmitiendo más, pero en las primeras jornadas no se podían ver. No se podía saber cómo jugaban los rivales, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nuestro fútbol no llega a los espectadores y eso influye muy negativamente. Las primeras perjudicadas somos nosotras.

¿Cómo ha vivido el desarrollo de la competición en estas circunstancias de pandemia?

No se ha gestionado bien. Se cambió el protocolo y desde que lo hicieron no se ha suspendido ningún partido. Hubo tres o cuatro semanas en las que no era normal que se suspendieran tres o cuatro partidos por un positivo. Nosotras siempre hemos salido a competir y nos hemos estado cuidando, en eso hemos sido ejemplo a pesar de la situación en la que estábamos.

¿Se han sentido penalizadas siendo responsables?

Nosotras hemos jugado miércoles-sábado y miércoles-domingo. Nos hemos enfrentado a equipos que habían descansado toda la semana. Nos hemos visto perjudicadas.

El Logroño está en una situación parecida a la suya después de una buena temporada el año pasado...

Les está costando y no han ganado ningún partido. Se han reforzado muy bien este año, pero cuando no te salen las cosas cuesta mucho arrancar. Va a ser difícil, está claro, pero llegamos con el plus de haber ganado la semana pasada y esas ganas por jugar.

¿Se ha incrementado el nivel de la competición esta temporada?

La diferencia es cada vez mayor. El Barcelona está a otro nivel y Levante y Atlético son equipos muy fuertes. Cada vez vienen mejores jugadoras de fuera y aumenta la competitividad. La Real Sociedad y el Real Madrid se han reforzado mucho, pero también el Betis y está en la parte de abajo.