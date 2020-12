Al Deportivo le toca esta tarde atravesar uno de los peajes más dolorosos de todos cuantos debe afrontar en esta temporada amarga en la Segunda División B. Enfrentarse al filial del Celta en Riazor (17.00 horas) es una consecuencia más de la deriva en la que se instaló el club en los últimos años, quizá la menos agradable para cualquier aficionado blanquiazul. Aún tendrá que cruzar otro incluso menos atractivo cuando se vea obligado a visitar el campo del filial celeste, pero no le queda otra. El equipo deportivista no tiene más remedio que soportar malos tragos como el de hoy si quiere que su paso por el fútbol no profesional se resuma a una sola campaña.

Para eso debe conseguir los resultados que le permitan superar las diferentes fases de la competición como ha hecho hasta ahora, a pesar de que las dudas han sido compañeras de viaje del conjunto de Fernando Vázquez desde que arrancó la competición. El Deportivo debe enfrentarse a los rivales y al mismo tiempo a las propias expectativas depositadas en él como máximo aspirante de toda la categoría al contar con la plantilla más fuerte. Eso puede resultar peligroso, especialmente en un partido como el de esta tarde frente a un contrario que no tiene nada que perder y contra el que un tropiezo la decepción sería doble.

El partido tendrá morbo, aunque no será la primera ocasión en la que el Deportivo se enfrente al filial del Celta (lo hizo en la década de los 70), pero poco o nada aroma a derbi. Al Dépor le toca la vertiente más incómoda, porque no resulta de buen gusto jugar ante el filial de tu rival histórico y a la vez no le vale otro resultado que no sea ganar. Además se le reclama que haga méritos.

El equipo de Vázquez no ha terminado de convencer a pesar de que se mantiene invicto y solo ha encajado dos goles en siete partidos. Los problemas en la elaboración del juego, sin embargo, han terminado eclipsando a la solidez defensiva que muestra. En Pontevedra la jornada pasada, ante otro de los favoritos del subgrupo, apenas contabilizó un par de ocasiones, y eso que Rolan se ha convertido en un fijo en las alineaciones, al menos hasta que se aclare definitivamente su futuro. Hoy volverá a ser titular después de dos jornadas consecutivas marcando y está por ver si le acompaña Rui Costa en la delantera. Eso dependerá de que Vázquez prescinda de los cinco defensas.

Enfrente estará un Celta B de trayectoria irregular y cierto aroma a incógnita. Onésimo viaja sin varios de los jugadores que se entrenan habitualmente con el primer equipo, que mañana recibe al Cádiz en Balaídos. En sus filas se mezclan canteranos con jugadores de diferentes procedencias.