El Deportivo Abanca recibe este mediodía (12.00 horas) al Logroño en la ciudad deportiva de Abegondo en busca de su segunda victoria de la temporada después de la que logró la jornada anterior en Eibar. Será un compromiso ante otro equipo que también lucha por salir de la parte baja de la clasificación y antes de los partidos ante Madrid CFF y Barcelona con los que las blanquiazules cerrarán el año. Para el técnico deportivista, Manu Sánchez, todos tienen la misma importancia.

“Nos hemos planteado empezar una nueva liga para nosotros desde el partido contra el Atlético. Empezamos bien en Eibar, pero por la situación en la que estamos no podemos discriminar rivales. Al final nos tenemos que tomar todos los partidos con la importancia que se merecen e intentando sumar en cada uno de ellos, independientemente del rival que tengamos delante”, reflexionó. “Cometeríamos un error si empezamos a pensar ya en los dos que nos quedan antes del parón de Navidad. El próximo sábado habrá que ir a Madrid a ganar y, aunque suene a utopía, habrá que recibir al Barcelona para ganarle”, añadió el entrenador deportivista.

La victoria en Eibar alivió la delicada situación del equipo, pero Manu Sánchez recordó que todavía sigue siendo complicada. Ese triunfo, sin embargo, sirvió de bálsamo para las jugadoras. “Me gustó mucho la reacción del equipo nada más pitar el final del partido, observé lágrimas más que sonrisas y alegría. Había lágrimas de rabia e impotencia en muchas de ellas. Eso me agrada porque veo que hay un sentimiento de responsabilidad muy grande con el equipo y con el club. En ese sentido es una satisfacción. Yo personalmente sigo estando incómodo porque no estamos a la altura de lo que deberíamos y soy el máximo responsable. Todavía no puedo estar contento. Estoy feliz por ellas”, argumentó.

Para el partido de este mediodía contra el Logroño, Manu Sánchez tendrá la baja de Esther Sullastres, lesionada en un hombro. “Lo está llevando bien, conoce su cuerpo perfectamente, pero la evolución es lenta y un poco inesperada. Puede estar disponible la próxima semana o tardar un poco más”, indicó.

Previsión de que no haya público en Abegondo

El Deportivo Abanca regresará este mediodía a la ciudad deportiva de Abegondo y el club había puesto a disposición de los socios que lo solicitasen alrededor de 100 entradas para el partido contra el Logroño. La asistencia de aficionados, sin embargo, dependía de que se permitiese la movilidad entre municipios en el área coruñesa. Como las restricciones siguen vigentes y A Coruña mantiene el cierre perimetral, la previsión del club es que no haya público hoy en Abegondo. Las entradas se han distribuido igualmente, aunque con la advertencia a los socios de que si acuden lo harán bajo su responsabilidad. Manu Sánchez lamentó ayer una vez más la ausencia de público: “Lo estamos sufriendo mucho, se nota una barbaridad”.