Deportivo 1 2 Celta B

Y llegó el día. De perder, de darte de bruces contra la Segunda B. Y fue el peor. Nada que pille por sorpresa a cualquier deportivista que haya vivido en los últimos años el descenso a los infiernos de este equipo, el orgullo de A Coruña, el orgullo de Galicia, ahora pisoteado día tras día en una caída que no adivina suelo. Duele hincar la rodilla ante el Celta B y hacerlo en Riazor, aunque no es más que una penitencia que se cumple en diferido, porque el pecado es haberse expuesto a tal sonrojo con el descenso, no un duelo en particular. Serán muchas semanas para convivir con una derrota, que pasará a la historia, pero que al equipo coruñés le debe servir de lección a medio plazo ante lo que se intuía y no tenía constatación palpable. Ahora ya se puede rumiar y su sabor es indescriptiblemente malo. El Dépor necesita más, mucho más. No se puede permitir ser un cualquiera en esta categoría. Más durante los partidos para ser un grupo que opte a ascender. Más de su entrenador, enrocado y sin aportar soluciones ofensivas al grupo. Y más de sus jugadores, ya sea con un paso al frente o al lado para que desde los despachos, donde también se necesita un extra, traigan jugadores que de verdad desequilibren en ataque. Navidad de reflexión profunda.

Fernando Vázquez se siente a gusto con su defensa de cinco y su equipo también. Y pensó que por qué cambiar. Ya está de nuevo asentado este dibujo, que unos lo ven una consecuencia natural de lo que pide el grupo y otros como una muestra más del excesivo conservadurismo del técnico, que acabó expulsado enredándose en las protestas de cada semana. Solo entraba de inicio Nacho por Gandoy, que ni con las bajas de Keko y Lara ni con el justo rendimiento del uruguayo es capaz de arañar un puesto en el once. Dos canteranos, un único coruñés en Segunda B. No se adivina ni media coartada para el desastre.

La idea planteada por Fernando Vázquez ganaría enteros si el Dépor era capaz de subir líneas y dar carrete a sus laterales. Y así ocurrió en los primeros minutos. El Dépor presionaba alto, no dejaba respirar al Celta B, un tanto sobrepasado en el primer tramo. El conjunto coruñés, apoyado en su intensidad y en la intención del filial de salir jugando desde atrás, estuvo incisivo, pudo sacar rédito. Tuvo en la primera parte más ocasiones que en casi cualquier partido. Falló. Todo lo bueno y nítido lo generaba a partir de Rolan. El resto era barullo, ruido y el mejor ejemplo fue Borja Galán. Intenso, generador de problemas para el rival, le cuesta una vida tomarse buenas decisiones con el balón en los pies. El Dépor no era certero, el Celta B empezaba a estirarse, se animaba. Y, llegado el momento, no erró.

El gol de Alfon, ayudado por la soltura de Bóveda en la marca, fue una daga para el deportivismo, que se revolvió en la grada. Eran mil. Se dejaban sentir animando y, en ese momento, también protestando. El tanto de Galán, tras habilitarle Rolan, ejerció de salvavidas unos minutos después. Todos respiran, era inaguantable.

El Dépor lo siguió intentando, pero ambos equipos habían liberado cadenas y ya era un duelo más de tú a tú, con espacios. Y ahí los blanquiazules no supieron hincarle el diente y, además, mostraron una endeblez defensiva, ausente hata ahora en este inicio de liga. El segundo de Alfon repitió parámetros, aunque llegó tras infinidad de centros al área en la misma jugada y una fragilidad desconocida. El equipo coruñés pagaba cuando menos se lo podía permitir. 1-2, descanso.

El segundo tiempo aparecía como un terreno abonado para apretar, para que, apoyados en la grada, se acabase inclinando el campo. El objetivo era, al menos, cazar un empate tan deshonroso como una derrota, pero que se revelaba como lo mínimo exigible. Pero el Dépor se descosió, aún más. Un pecado más.

Se tiró arriba, se desequilibró casi desde el pitido inicial del segundo acto. Hacía aún menos daño con jugadores sin ideas y cansados y se mostraba todavía más vulnerable al abrirse en canal. El Celta B cabalgaba a campo abierto y cada vez estaba más cómodo. Seguro, suelto con la pelota, con todo por conquistar. En vez de sentirse presionado, veía ante sí una oportunidad histórica. Y ese era el peor escenario para el Dépor porque calidad tiene. Nadie lo ha dudado. Dio la sensación, en muchos momentos, de estar más cerca el 1-3 que el 2-2.

Fernando Vázquez hizo los cambios y, además de ser tardíos, fueron inocuos. Ni siquiera murió en el área contraria su equipo. El Dépor era ya un cadáver en vida asimilando la penitencia.