Fue una jornada completa la de ayer para el deportivismo y para el Deportivo. Para algunos por perder ante el filial del eterno rival; para otros porque esta derrota supone conceder tres puntos a los adversarios, tanto a los del subgrupo 1A como a los del subgrupo 1B, que será con los que se encuentren los blanquiazules en la segunda liguilla. Además, la de ayer supuso el final de dos rachas: la de equipo invicto en la categoría y la de mantenerse como triunfador en Riazor en cada uno de los partidos disputados. Y otra más que se podría añadir es la de que es la primera vez que el cuadro blanquiazul encaja dos goles en un partido. Tantos como había recibido en los siete encuentros anteriores.

Las consecuencias deportivas no tendrían que ir más allá de lo que supone tener uno de los clásicos accidentes que tienen todos los equipos a lo largo de una competición. A efectos numéricos esta derrota solo impide que el Deportivo hubiese pegado un arreón en la clasificación, pero en nada pone en peligro su permanencia entre los tres primeros; como tampoco afecta de forma seria a la tabla en la que entrarían los futuros adversarios del subgrupo 1B, porque en esta primera parte del curso todos sus posibles rivales cedieron ya más puntos que los blanquiazules.

Fue una derrota dolorosa en lo sentimental, como lo fue el hecho de enfrentarse al filial del máximo rival. Pero esto estaba previsto -—jugar contra el Celta B—, incluso entra dentro de lo posible perder, porque en todos los partidos se puede sucumbir, aunque unos duelen más que otros en lo afectivo. El asunto no es tanto la derrota sino como se produjo, ante un rival que supo mandar y con unos futbolistas, los propios, que no supieron imponer la jerarquía. El medio del campo no existió; la defensa estuvo casi siempre vendida y arriba llegaron algunos balones. Algunos y en muy escasa disposición de marcar.