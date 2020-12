“Nos duele, no lo escondemos”, reconoció ayer Borja Galán tras la derrota del Deportivo contra el filial del Celta. “Es una derrota en un partido no sé si especial o diferente contra el filial del eterno rival y el vestuario está fastidiado”, continuó el extremo blanquiazul, que no obstante intentó quitarle hierro al primer encuentro perdido por su equipo: “No deja de ser un partido más y tampoco hay que hacer un drama de ello. Cuando no se puede perder es cuando sean las eliminatorias directas. Hay que estar tranquilos. La lástima es que quede un mes para poder quitarnos la espina. Tenemos la Copa el jueves y nos puede servir para quitarnos las malas sensaciones antes de Navidad”.

El jugador se lamentó de que la mejoría del juego no sirviera para mantener la racha de buenos resultados. “Creo que la primera parte fueron de los mejores minutos de este año. Hemos llegado con bastante claridad, que nos estaba costando más en otros partidos”, analizó. “Ellos en dos chispazos nos han metido, y los goles llegaron justo cuando mejor estábamos. Empezamos bien, nos marcaron. Empatamos y vuelven a marcar cerca del descanso”, continuó y admitió que el plan hizo aguas en el segundo tiempo: “Nos costó más, nos precipitamos buscando el gol cuanto antes. Nos faltó esa pausa para buscar las posiciones más ventajosas”.

Galán cree que el Dépor está en el “buen camino”. “Somos conscientes de que la derrota tambalea todo. Tenemos que ser capaces de encontrar la mezcla de ganar siendo más prácticos y hacer un fútbol alegre. Tenemos que encontrar la mezcla de estilos. Estamos en el camino correcto aunque decirlo hoy sea complicado”, concluyó.