El puesto de Fernando Vázquez al frente del equipo no corre peligro a pesar de la dolorosa derrota del domingo contra el Celta B en Riazor. El presidente deportivista, Fernando Vidal, respaldó ayer al técnico y aseguró que no existe “debate” sobre su figura, a pesar de que calificó el tropiezo ante el filial celeste como un “bochorno”.

Vidal pidió “calma” después del que posiblemente sea uno de los resultados más sonrojantes de la historia reciente deportivista, el colofón a la deriva negativa en la que se ha instalado el club en los últimos años. “Ayer (por el domingo) fue una derrota muy dura, bochornosa”, espetó el presidente en la presentación del Teresa Herrera celebrada en el Ayuntamiento.

Todos los problemas que arrastra el equipo desde el arranque de la competición quedaron al descubierto frente al filial del Celta, que fraguó su victoria a partir de las debilidades mostradas por los blanquiazules. A pesar de la mala imagen, de la pérdida del liderato y de la condición de invicto, Vidal subrayó que la figura de Vázquez no está cuestionada. “No he perdido la confianza, no la pierdo por un resultado”, aseguró. “Mucha gente sigue pensando que es la persona adecuada para este proyecto”, añadió el presidente deportivista.

Por ese motivo, y por la trayectoria que según Vidal ha mantenido el técnico en su segunda etapa desde su llegada hace aproximadamente un año, su continuidad no estará sobre la mesa en la reunión del consejo de administración que se celebrará esta tarde como cada martes. “Mañana (por hoy) hablaremos el consejo, que lo hacemos todas las semanas. Yo no veo debate por mi parte personal, pero por la experiencia que he tenido hay que tener tranquilidad, calma”, aconsejó Vidal sobre las decisiones acerca de los entrenadores.

El voto de confianza que el presidente transmitió a Fernando Vázquez contrastó ayer con la dureza con la que se refirió a lo ocurrido en el partido ante el Celta B. Vidal empleó calificativos como “bochornosa” para definir la derrota contra el segundo equipo del máximo rival y reconoció que sintió “vergüenza”. “Mi sentimiento seguramente no difiere del resto de los deportivistas”, apuntó. “La derrota ha sido tremendamente dolorosa. He sentido hasta cierta vergüenza del hecho en sí. Pero estoy acostumbrado a relativizar éxitos y resultados. Ni en mis peores sueños, ni en los de ningún deportivista, podíamos pensar esto. Pero cuando uno está en esta competición pueden pasar estas cosas”, razonó. El presidente deportivista reconoció que estaba “fastidiado” y que la noche se la había hecho “muy larga” como consecuencia de un tropiezo que multiplica las dudas alrededor del proyecto.

El equipo, agarrado a los resultados a pesar de las sensaciones contradictorias que trasladaba, quedó al desnudo después de una actuación muy irregular, especialmente con una segunda parte para el olvido en la que fue incapaz de remontar los dos tantos que marcó el Celta B antes del descanso.

El club busca incorporar un delantero en el mercado de invierno

La dirección deportiva del club ha iniciado la búsqueda de un delantero con el que reforzar el equipo en el mercado de invierno a pesar de que actualmente cuenta con Claudio Beauvue, Miku, Rui Costa y Diego Rolan, que todavía debe resolver su continuidad en el equipo más allá del mes de enero. El club ha dado los primeros pasos a pesar de que las incógnitas que rodean a la capacidad para reforzarse. El presidente deportivista, Fernando Vidal, se refirió ayer durante la presentación del Teresa Herrera la apertura inminente del mercado de invierno y recordó que en estos momentos los movimientos están limitados debido a que apenas se cuentan con vacantes. Vidal también deslizó que por parte del máximo accionista, Abanca, existe cierta preocupación. La posibilidad de que se produzcan incorporaciones está condicionada a lo que ocurra con Diego Rolan, que la semana pasada no cerró la puerta a renegociar su salario con el club. “Las plantillas de Segunda B son muy cortas. Tenemos una vacante para un menor de 23 años. Está el tema de Rolan que si viene oferta que sea buena... El máximo accionista está preocupado, pero es normal”, manifestó ayer Fernando Vidal sobre la estrategia del club en cuanto se abra el mercado de invierno. El entrenador deportivista, Fernando Vázquez, sugirió en alguna ocasión la necesidad de reforzar la plantilla en posiciones en las que entiende que faltan recursos, aunque no parece que apuntara a la delantera. El técnico también se ha mostrado partidario de la continuidad de Diego Rolan si las posibilidades económicas de la entidad lo permiten. La opción de que el delantero uruguayo permanezca en el equipo, sin embargo, está sujeta a un importante ajuste del salario que recibe el jugador y que en anteriores temporadas obligó a buscarle acomodo lejos del conjunto deportivista.