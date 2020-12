Cada vez que parece haber adivinado el suelo, surge ante sí un nuevo piso, siempre más abajo, siempre para mayor deshonra y vergüenza. Y así en un bucle infinito e irrespirable que está llegando a generar desafección. Lo peor que le puede pasar: la indiferencia. La derrota ante el Celta B en Riazor justo antes de las vacaciones de Navidad fue un castigo en diferido y durará toda la vida. Aun así, las verdaderas calamidades son haber bajado a Segunda B y no haber construido lo suficiente en estos meses para levantar un Dépor acorde a su condición e inversión en esta categoría. Cuando un club no se puede permitir pasar ni un segundo más fuera del fútbol profesional se debe notar con trabajo, con progresión, con jugadores realmente diferenciales, no puede ir dejando pasar las semanas apoyado en su solidez individual atrás y a la espera de un alumbramiento ofensivo que nunca llega. Sujeto activo, no pasivo. Y así llega a 2021.

No ayuda a aliviar ese eterno retorno el juego de las sillas en el Dépor de los últimos años en el que entran y salen jugadores, entrenadores, secretarios técnicos o directivos, pero son siempre las mismas cartas de una baraja conocida. Más que futuro, hay nostálgicos por todas partes. Es como seguir encallado en el mismo sitio, como si no entrase del todo el aire fresco en un ambiente profundamente viciado. Cada nuevo fracaso es como revivir todos los anteriores y esa es una carga insoportable para cualquiera. Lo único bueno de caer a Segunda B, si es que existe algo, era que el seísmo fuese de tal calibre que le obligase a refundarse desde sus cimientos, a buscar nuevos códigos más apegados a su grada. Identidad, discurso. Y, de momento, está a años luz. Cada oportunidad perdida complica aún más la siguiente.

¿Por qué los jugadores parecen involucionar en Riazor? ¿Por qué en su mayoría parecen mejores antes de llegar o al irse? Las urgencias y ese ambiente enrarecido no ayudan, pero da la sensación de que desde Víctor Sánchez del Amo no ha habido ningún técnico en el Dépor que los mejore, que eleve sus rendimientos. Todo va a borbotones, por un método reactivo, por arrebatos en el alambre. Nunca está al mando de su propio destino, siempre a merced.

Fernando Vázquez tuvo el mérito de revivir a un muerto hace meses y era la segunda vez. Solo él, tan emocional y adaptado a la economía de guerra, podía hacerlo, nadie más. Hoy este Dépor, cabeza de león, necesita mucho más. De momento, no es capaz de dárselo. Lo sabe, lo verbaliza. Tampoco le ayudan determinados déficits en la planificación de su plantilla en el sector ofensivo que cada día se hacen más evidentes, a pesar de la incorporación prohibitiva de Diego Rolan. El Celta B fue el primer equipo en toda la liga que hizo al Deportivo ponerse por detrás en el marcador, que le obligó a remontar. Y ahí, se descompuso, ni inquietó. Su ataque, su plan de asalto en la adversidad, se metió en un laberinto aún más profundo. Sin juego de bandas, con un abismo entre líneas, sin claridad en la creación, continúa buscando la salida. ¿Cuándo la encontrará?

El Deportivo seguirá ganando partidos en esta Segunda B, lo hará con cierta regularidad y es muy probable que le alcance para acabar como líder de grupo, para plantarse en la lucha con los mejores. ¿Pero le bastará para ascender cuando el listón se eleve? ¿Es un equipo preparado para responder ante las eventualidades en una temporada que penaliza más que ninguna? El primer test de estrés ha sido una calamidad. El aviso dolió, esa punzada debe servir para no escabullirse de la reflexión, justo ahora que llega un momento llave de la temporada.

Mercado de invierno

Cuando parece haberse cerrado ayer el de verano y con tan solo tres partidos de Rolan, el Dépor vuelve a plantarse en una ventana de incorporaciones, la de invierno, que no podrá rehuir. Ni con un talonario imposible para cualquiera en la categoría se libra. La primera decisión es qué hacer con Rolan, la piedra angular de todo. ¿Se queda o se marcha? Si se va, fluirá en cierta manera el dinero, aunque el equilibrio gastos-ingresos esté ampliamente sobrepasado. Si se queda, el equipo coruñés no puede esconderse tampoco ante las necesidades ofensivas del equipo. Habría que dar bajas para hacer hueco y conseguir remanente para los nuevos. Nada sencillo con jugadores sobrantes en depreciación y con contratos largos en un mercado a la baja por la pandemia. Mal puzle. Llegará otro mes de enero de emociones y decisiones difíciles.