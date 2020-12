Deportivo 1 0 CD El Ejido

Ganar entre la inestabilidad, ganar dejando mucho que desear. El Dépor recuperó esta tarde parte de su vieja normalidad tras el seísmo celeste al doblegar a un CD El Ejido que le desarboló en la segunda parte y que vio como le anulaban dos goles más que dudosos. Hoy no hay tres puntos para los coruñeses, pero sí una nueva ronda de Copa que edulcorará la noche. Pero los viejos males de este equipo -y alguno más- siguen ahí. Hubo un rendimiento desigualdad, no dominó gran parte del partido, no le sobró inventiva ni puntería en el área y, además, le concedió muchísimo a su rival justo cuando el duelo volvía al diez contra diez. Fernando Vázquez solo pudo librar a su grupo del ahogamiento amontonando jugadores atrás y gracias a las manos previas de Lucho García, un más que digno contrincante de Carlos Abad por la meta blanquiazul. Acaba 2021 para el Dépor, como casi siempre en los últimos momentos: ganando y con dudas.

Todo había pasado y nada quería Fernando Vázquez que pasase. Muchos cambios en el once, pero solo dos intocables en el banquillo. Rolan y Uche esperaban con los reservas, mientras los pesos pesados del equipo salían al campo para superar al CD El Ejido, un rival que había recobrado importancia en la medida de que seguía escociendo la derrota ante el Celta B. Seguirá doliendo en el tiempo y el técnico se afanó, en cuanto tuvo oportunidad, en echarle pomada a la herida. Solo variaba el dibujo con cuatro atrás, con Álex en la media junto a Borges y con dos arietes. Era la oportunidad para Rui Costa y Beauvue, también para Lara, Gandoy, Héctor Hernández o Lucho.

Y salió avasallador el Dépor, como hace unos días ante el filial. Tocaba y tocaba, presionaba arriba. No dejaba respirar a su rival. No le sobraban las ocasiones, pero olía a peligro en torno a la meta de Godino. La paciencia, la del Dépor en la creación y la de Lara en el área, tuvo premio con un gol antes del primer cuarto de hora. El sevillano templó y vio llegar a Héctor que le pegó con el alma a esa golosinaen forma de pase que le acababan de regalar. 1-0. Su segundo gol de la temporada. Alivio para el equipo coruñés que no bajaba su marcha en los siguientes minutos. De hecho, el CD El Ejido no logró salir de su campo hasta pasado el minuto 20.

El duelo pasó a partir de entonces a tener cierto toque de igualdad. El Dépor mandaba, pero ya no era un monólogo. Estaba más cerca el 2-0, el CD El Ejido no se encerraba. Un par de fallos del Dépor posibilitaron, aun así, dos contras visitantes. Una que finalizó Toni Arranz y la otra para Etxaniz, que fue frenado en falta al borde del área por Borja Granero. Se temió por un penalti, fue roja. Justa, el equipo coruñés se quedaba con diez. Nada que objetar, solo quedaba apretar los dientes. Pronto los andaluces probaron a Lucho, que empezó con su recital de intervenciones de mérito. También mandó un balón al palo Rui Costa en una rosca que no se cerró del todo. Todo se movía, nada cambiaba. 1-0, al descanso.

La segunda parte devolvió al Dépor a la peor de sus pesadillas. Se metió en un agujero negro del que no mostró ningún síntoma de salir hasta casi la media hora. De entrada, mostró de nuevo el espejismo de no arrancar tan mal. Incluso una genialidad de Lara en la línea de fondo forzó la segunda amarilla de Javi Rosa. El duelo quedaba numéricamente equilibrado y se le abría el cielo a los coruñeses. Se habían preparado para achicar, para tapar agujeros y, al menos ahora, podrían jugar de tú a tú. Nada. Toda la teoría se fue al garete en lo que se tarda en dar un chasquido.

Tito movió el banquillo y el CD El Ejido se liberó. Fueron diez minutos o un poco más de aluvión en torno a la portería de Lucho. Los visitantes se llegaban a oleadas, remataban solos en el área, campaban entre líneas. Fue un naufragio en toda regla. Vázquez le echó una tabla a su equipo metiendo a Derik Osede y, posteriormente, a Uche Agbo, que recolocó totalmente al equipo. Fue como ir al fisioterapeuta. Por el medio, el Dépor vio como el árbitro le echaba una mano anulándole un gol que parecía legal a su rival. Había pasado lo peor, aunque aún no se había librado de todos los sustos.

No solo apostó Vázquez por Agbo en plena tempestad, también tiró de Miku para refrescar el ataque. El venezolano dejó algún destello, pecó de individualista en alguna acción y se hinchó a marrar oportunidades. Hasta tres falló, aunque no hay que quitarle mérito al meta Godino, que se convirtió en un muro en esas jugadas y en otro disparo a placer de Borges que ya cantaba como gol la grada de Riazor. No solo había actividad en el área andaluza. Lucho García seguía teniendo trabajo y hasta donde no llegaba él lo hacía el colegiado, que anuló otro gol a Etxaniz más que discutible. Segunda vida extra que el Dépor no desaprovechó, a pesar de darle emoción hasta el final no cerrando el duelo. Acabó sufriendo y ganando el equipo coruñés, pero no mejorando. Es su sino. Le espera 2021 y también la Copa el Rey.