El Deportivo se estrenará esta tarde (17.00 horas) en la Copa del Rey frente al El Ejido todavía bajo los efectos de la dolorosa derrota contra el Celta B del pasado domingo, que ha puesto la lupa sobre Fernando Vázquez hasta el punto de que el presidente, Fernando Vidal, tuvo que respaldarlo públicamente. “Lo que me sorprende es que salte mi nombre porque perdí un partido. Es inesperado”, se sinceró ayer el técnico cuando se le cuestionó sobre su figura después del tropiezo ante el filial celeste. “Que el presidente tenga que salir a defenderme no me parece normal por perder un partido. La seguridad que tenía quizá no sea tanta”, añadió.

Vázquez, no obstante, agradeció el apoyo que le trasladó Fernando Vidal en las horas posteriores a caer contra el Celta B. “Agradezco las palabras del presidente. Lo más importante es sentir que uno trabaja sobre algo real, no la desconfianza. No hace falta que me apoyen cuando todo va bien. Realmente cuando se necesita apoyo y cariño es precisamente cuando un partido no sale correcto”, argumentó.

De la misma forma, el entrenador deportivista afirmó que no necesita recibir el respaldo de otros estamentos del club, en este caso de la dirección deportiva, porque no se ha sentido cuestionado. “Yo no pensaba ni pienso que sea necesario ese apoyo. Richard (Barral) nunca me cuestionó, nunca hablamos de esto. Tengo una confianza absoluta con él”, aseguró sobre el director deportivo.

El entrenador blanquiazul subrayó que lo que necesitan en estos momentos es “apoyo” y “seguridad” para crecer. “Este grupo con apoyo y con regularidad nos va a llevar a Segunda A. No busco el apoyo para mí, lo busco para el grupo. El equipo necesita seguridad y con esas armas conseguiremos ser un equipo muy difícil de batir”, argumentó.

La derrota contra el Celta B ha modificado los planes iniciales del técnico en cuanto a la Copa y el partido de esta tarde ante el Club Deportivo El Ejido. Vázquez considera que lo que necesitan ahora es una victoria para quitarse el mal sabor de boca que dejó la derrota contra el Celta B y despejar dudas, a pesar de que mantiene que el torneo perjudica a los equipos modestos. “Es un torneo en el que no podemos gastar demasiadas energías, pero el equipo necesita volver a ganar y voy a utilizar la Copa como un intento de reanimar un poco los ánimos caídos después del partido contra el Celta B, no solo del equipo sino también de la afición y del deportivismo”, reflexionó.

El técnico reconoció que, dadas las circunstancias actuales y la entidad del rival, todo lo que no sea clasificarse para la siguiente ronda podría aumentar el ruido alrededor del equipo. “Vamos a recibir a un equipo que es octavo en su grupo. Considero que la intrascendencia de este resultado tendría más trascendencia ahora. En el aspecto anímico y para el exterior sería mejor pasar. Pero la Copa es una trampa, jugaríamos el día 3 y perderíamos energías sabiendo que después te van a eliminar”, dijo.

Un partido de sanción para el técnico

El Comité de Competición ha sancionado al entrenador deportivista, Fernando Vázquez, con un partido de suspensión por su expulsión en el encuentro del pasado domingo contra el Celta B en el estadio de Riazor. El técnico blanquiazul fue expulsado en la segunda parte por doble amarilla luego de protestar algunas de las decisiones del colegiado, que acabó tomando la decisión a instancias de su juez de línea. Fernando Vázquez tendrá así que ver desde la grada el partido contra el Zamora con el que el equipo retomará el próximo mes de enero el campeonato de Liga después del paréntesis navideño. Vázquez acababa de volver al banquillo tras las sanciones que encadenaba de la temporada pasada y que le hicieron empezar el curso en la grada.