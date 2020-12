El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, hizo una lectura positiva de la apurada victoria de ayer contra El Ejido. “Cuando ganas la sensaciones son anímicamente buenas. Creo que es beneficioso para el equipo ganar hoy [por ayer]. Creo que hubo momentos en los que se sintió cómodo y estuvo bien. Son sensaciones positivas y pienso que seguimos dando pasos hacia adelante, lentamente, es verdad, pero sí. Por lo tanto, el equipo está bien, está feliz de haber conseguido el pase, y a esperar a la siguiente ronda”, analizó.

En opinión de Vázquez, el Deportivo jugó peor cuando recuperó la igualdad numérica tras la expulsión de Javi Rosa, que equilibró tras el descanso la anterior de Borja Granero en la primera parte. “Quizá estuvimos peor cuando realmente nos quedamos igualados en número de jugadores. No tuvimos demasiados problemas en el primer tiempo cuando nos quedamos en inferioridad pero en el segundo tiempo sí”, lamentó el técnico blanquiazul, consciente de los problemas que tuvieron sus jugadores para contener los intensos arreones del rival: “Cuando un equipo va perdiendo es una cuestión mental porque tira para arriba y a nosotros nos costó trabajo defender con dos líneas de cuatro, cosa que tenemos perfectamente entrenada”.

Tuvo “la sensación de que nos podían hacer gol” y por eso decidió “cambiar la estructura” y optar por una defensa de cinco, que a su juicio le dio al Dépor “seguridad y la posibilidad de aumentar el marcador”. “Nos costó trabajo defender ante un equipo que no tenía nada que perder. Remató unas cuantas veces con mucho peligro, a base de centros”, recordó Vázquez.

Sobre la acción de la expulsión de Granero por derribar a Etxaniz cuando estaba a punto de adentrarse con el balón en el área, el técnico respeta la solución por la que optó el central blanquiazul. “Podemos pensar si es una decisión correcta o incorrecta, pero es su decisión y yo la respeto, evidentemente. Él está dolido. Puesto en la balanza, ¿sería mejor que marcara gol [el rival] y seguir con once? Nunca se sabe”, cuestionó el entrenador.

También se refirió el de Castrofeito a cómo encarará el Dépor a partir de ahora la Copa del Rey, cuya siguiente eliminatoria afrontará en la primera semana de enero. En principio no le parece “un objetivo este año” avanzar en el torneo del KO, pero tampoco se plantea renunciar directamente a esa competición. “Depende un poco de la política del club, que me diga si sí o no —indicó Vázquez—. Haga el equipo que haga, quiero ganar los partidos. Nunca voy a decir que no quiero ganar, eso es una estupidez. Que nadie entienda que quiero tirar la Copa, que quiero que me derroten”. “Cuando salgo al campo quiero ganar los partidos”, recalcó.