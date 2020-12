Fernando Vázquez convocó a 21 jugadores para el partido de mañana del Teresa Herrera (12.00 horas) contra un combinado del fútbol aficionado coruñés. La principal novedad en la lista es Keko Gontán, recuperado de la lesión muscular que le impidió competir en las últimas jornadas.

Carlos Abad, con permiso, no se ejercitó hoy en Abegondo y no figura en la lista para el Teresa Herrera. Sí está citado Diego Rolan pese a que esta mañana no trabajó por culpa de una faringitis. Miku, que recayó de su lesión en el aductor el jueves contra El Ejido, es la única baja para el partido de mañana. Los fabrilistas Juan Rodríguez y Pablo Brea completan la lista de 21.

Tras el partido del Teresa Herrera la plantilla del Deportivo disfrutará de una semana de descanso. Regresará a los entrenamientos el lunes 28, a las 10.30 horas, en Abegondo.