El Deportivo despidió el año con una goleada el domingo en el Teresa Herrera que endulza en parte su tramo más reciente de temporada, marcado por la derrota contra el Celta B, la primera en ocho jornadas, y las dudas que han rodeado al proyecto y a la figura de Fernando Vázquez. El ruido se intensificó tras ese tropiezo y la clasificación para la siguiente ronda de la Copa después de un partido gris frente al El Ejido no ayudó a disminuirlo. La lupa se puso sobre el técnico a pesar de que el presidente, Fernando Vidal, lo respaldó públicamente y de que el propio Vázquez aseguró que no se sentía “cuestionado”, aunque al mismo tiempo deslizó que el hecho de que saliera su nombre a la palestra quizá quería decir que no tenía toda la “seguridad” que él imaginaba. Las turbulencias han dejado al descubierto las debilidades del equipo, que no se concentran en exclusiva en el banquillo.

E Puntos frente a sensaciones. El Deportivo, a falta del partido en Zamora que cerrará la primera vuelta de la fase inicial del campeonato, ocupa la segunda plaza del subgrupo por detrás de Unionistas con 15 puntos, lo que le daría acceso a la lucha por el play off. Los números han acompañado a los blanquiazules desde el inicio del curso, aunque sus cifras se han resentido en las últimas jornadas, pero no así la seguridad en su juego. El funcionamiento del equipo, sobre todo en el apartado ofensivo, ha estado en entredicho casi desde que arrancó la competición. El equipo blanquiazul brilló en el aspecto defensivo, pero incluso esa seguridad ha quedado en entredicho.

E La plantilla y los jugadores por arrancar. El diseño del Deportivo de Segunda B quedó muy condicionado por lo que ocurrió en verano y por la atípica pretemporada que tuvo que afrontar Fernando Vázquez. De medio campo hacia atrás todo eran certezas en la plantilla después de la llegada de Borges, Granero y Héctor y la continuidad de Uche y Mujaid. Las dudas estaban hacia adelante a pesar de que Keko también decidió quedarse. Ninguno de los delanteros ha terminado de ofrecer rendimiento en estos meses y solo Diego Rolan, cuyo futuro está en el aire, ha sido determinante. El equipo se ha encontrado además con una carencia que no ha logrado subsanar: la ausencia de un mediapunta capaz de jugar entre líneas. Nacho González está lejos de funcionar ahí y Yago Gandoy, probado por Vázquez en ese papel, desconoce la posición.

E Incierto mercado de invierno. Fernando Vázquez no ha ocultado que a la plantilla le faltan piezas en algunas posiciones a pesar de que las fichas están cubiertas salvo una de categoría sub 23. Por ese motivo parece complicado que el club se refuerce en profundidad en el mercado de invierno que arranca el mes que viene. La otra razón es económica y todo depende de lo que suceda con Diego Rolan, partidario de renegociar su contrato, pero a la espera de lo que el máximo accionista, Abanca, decida sobre él.

El equipo volverá a competir el 6 de enero contra el Alavés en la Copa del Rey

El Deportivo recibirá el próximo 6 de enero, Día de Reyes, al Alavés en la segunda ronda de la Copa del Rey, según las fechas publicadas ayer por la mañana por la Federación. El encuentro se disputará a las siete de la tarde y supondrá el regreso de los exdeportivistas Lucas Pérez y Joselu a Riazor. El partido de Copa ante el Alavés será el primero después del parón navideño para los deportivistas, que regresarán a los entrenamientos después de las vacaciones el próximo lunes 28. El equipo visitará después al Zamora en la reanudación de la competición liguera, en un compromiso todavía con la fecha por determinar. El encuentro contra el Alavés supondrá el regreso de los exdeportivistas Joselu y Lucas Pérez al estadio de Riazor después de su paso por el club blanquiazul en diferentes etapas. El delantero coruñés militó durante tres cursos en el equipo, mientras que Joselu únicamente jugó en la campaña 2016-17. El Deportivo afrontará la segunda ronda del torneo después de imponerse al El Ejido en la eliminatoria inaugural y con la importancia que debe darle al torneo a debate dentro del propio club. El equipo, después de recibir al Alavés, deberá visitar al Zamora en un duelo de trascendencia en la Liga.