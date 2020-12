Mejorar la actual plantilla en la ventana para contrataciones que se abrirá el próximo 4 de enero no será fácil para el Deportivo, con un mercado limitado, en primer lugar, por la propia configuración del plantel, actualmente con una sola ficha libre, y además sub 23. Eso significa que para incorporar a un jugador de otro perfil el club debería liberar fichas, algo muy complicado, entre otros motivos, porque es difícil desprenderse sin coste de futbolistas cuyos contratos, en su mayoría, se prolongan más allá del 30 de junio del año que viene.

El mejor refuerzo para Fernando Vázquez sería la continuidad de Diego Rolan, cuyo incierto futuro condiciona en gran medida los planes del club, tanto desde el punto de vista económico como desde el plano deportivo. En una categoría como la Segunda B el uruguayo marca diferencias en ataque, precisamente la línea más mejorable por el bajo rendimiento que hasta el momento han ofrecido Claudio Beauvue, Rui Costa y Miku. El guadalupeño se estrenó con gol en la jornada inaugural frente al Salamanca, pero desde entonces no volvió a marcar. El portugués, autor de un doblete el pasado domingo en el atípico Teresa Herrera, tardó en ponerse en forma y aún no estrenó su cuenta anotadora en partido oficial, como tampoco lo hizo el ariete venezolano, lesionado de nuevo el pasado jueves en Riazor en el duelo copero contra El Ejido.

Al Deportivo le está faltando gol, pero sobre todo talento para generar ocasiones. No tiene un mediapunta creativo capaz de servir balones de tres cuartos de campo en adelante. No lo es Nacho González, muy gris hasta ahora pese a haber gozado de muchas oportunidades. Falta ese perfil de jugador diferente para armar fútbol entre líneas y superar defensas pobladas y bien plantadas. Ese fue el principal problema del conjunto coruñés en las ocho jornadas del campeonato que se llevan disputadas. En las tareas de contención está siendo un bloque, en líneas generales, bastante solvente, y que suele conceder muy poco a sus rivales. En esa fortaleza atrás apoyó los buenos resultados que, de momento, lo mantienen en la segunda plaza no solo de su subgrupo, sino también del grupo 1 de Segunda División B.

La idea inicial del club con Rolan el pasado verano era que saliera y, de hecho, no hizo la pretemporada a las órdenes de Fernando Vázquez. Estuvo cerca de regresar al fútbol francés pero finalmente su traspaso al Nimes no cristalizó. Contra todo pronóstico el Deportivo le dio dorsal para competir en Segunda B y, tras viajar a Uruguay para tramitar la documentación necesaria para jugar en la categoría de bronce española, el atacante debutó ante el Racing de Ferrol el 29 de noviembre forzando un penalti y transformándolo, para luego volver a marcar en la visita a Pontevedra de la siguiente jornada.

Habrá que comprobar si el charrúa sigue manteniendo el gran cartel que tenía ahora que está en Segunda División B. En teoría es apetecible en el mercado, pero no es el único jugador del Dépor que llama la atención. Mujaid Sadick está en una categoría inferior a la que realmente le corresponde, igual que ocurre en los casos de Uche Agbo y Keko Gontán. La intención del club es explorar esa ventana invernal con el objetivo de subir el nivel, nunca bajarlo.

Recuperar a Keko, Derik y Miku, objetivo para enero

Tres futbolistas del Deportivo acaban el año en la enfermería: Miku, que el pasado jueves en el partido de Copa contra El Ejido recayó de su anterior lesión en el aductor derecho; Derik, baja de última hora para el Teresa Herrera por unas molestias de aductor durante el calentamiento; y Keko, quien debería estar disponible para el comienzo de año tras superar la lesión muscular que sufrió en Guijuelo y por la que estuvo un mes de baja. Recuperarlos para enero es el objetivo, aunque el delantero venezolano será baja segura para los primeros partidos del año. Salvo esos tres, los demás están aptos para competir y aprovecharán esta semana de descanso para recuperar fuerzas de cara al apretado calendario que se avecina, con liga y Copa. Keko fue uno de los destacados en el arranque de temporada y su regreso supondrá un plus para el equipo.