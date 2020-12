Cierra el Deportivo 2020 en la segunda plaza del subgrupo 1A, la misma desde la que partiría si se iniciase ahora la liguilla definitiva para lograr billete para el play off de ascenso. Solo el Unionistas de Salamanca supera a los blanquiazules en ambas clasificaciones; por detrás aparecen el Valladolid Promesas, el Langreo y el Burgos, que son los tres primeros del subgrupo 1B. Más alejado de los primeros puestos estaría el cuadro coruñés en una tabla de los 102 equipos que conforman esta Segunda División B: en números actuales sería undécimo; en puntuación real ocuparía la octava posición.

Esta sería una tabla honorífica, que carece de valor a efectos deportivos, pues lo que se tiene en cuenta en esta primera parte de la competición son los resultados de cada subgrupo sin perder de vista los del subgrupo vinculado, para conocer cómo parte cada equipo cuando se inicie la segunda liguilla del torneo. Al Deportivo lo que le interesa es alcanzar un hueco entre los tres primeros de su subgrupo, aunque cediendo el menor número de puntos posibles, y otear a lo que hagan los vecinos del Asturias y Castilla y León, que juegan en el subgrupo 1B.

En este sentido, los futbolistas de Fernando Vázquez se mantienen entre los mejores, aunque la derrota del partido que cerró 2020 dejó unas secuelas de las que el deportivismo no se deshace. Fue la primera derrota blanquiazul en los ocho partidos disputados, pero ante el filial del eterno rival; esto y el hecho de que el juego no enamoraba provocó cierta intranquilidad entre los dirigentes; quizás provocase que la falta de confianza se hiciese visible.

Sin embargo, el Deportivo es segundo en su subgrupo con tres puntos de ventaja sobre el cuarto, el Racing de Ferrol, que es lo que importa; pero también sería segundo si comenzase ahora la liguilla final de clasificación para el play off, pues ningún equipo del subgrupo 1B alcanza a sumar los 15 puntos que contabiliza. Solo se vio superado por el Unionistas, que aventaja a los coruñeses en dos unidades, aunque comparte el hecho de haber perdido un solo encuentro.

Los salmantinos cedieron tan solo en la tercera jornada, cuando recibieron la visita del Deportivo (0-1) cuando un gol de Héctor Hernández bastó para que los tres puntos viajasen a A Coruña. Desde entonces, el considerado segundo equipo de Salamanca, empezó a pegar un arreón que lo llevó a encabezar la clasificación cuando falta todavía una jornada para que concluya la primera vuelta.

Es en la clasificación general de la categoría donde el Deportivo perdió fuelle, pero no tanto si se atiende a algo más que a los simples números. En estos momentos el cuadro coruñés estaría en mejores condiciones que el Amorebieta, el Nàstic de Tarragona y L´Hospitalet (16 puntos), pues estos tres conjuntos militan en los dos subgrupos que cuentan con once equipos, lo que significa que la clasificación se decidirá no solo por el número absoluto sino también por el coeficiente —especialmente en la segunda fase, que será cuando se crucen con tres adversarios que habrán disputado dos encuentros menos—, pues tendrán la posibilidad de sumar seis puntos más que sus adversarios.

En sus respectivos grupos de 11 clubes (2A y 3A), se clasificarán los tres primeros en puntuación absoluta, pero será antes de iniciarse la segunda fase cuando se aplique el coeficiente para equipararlos a los tres conjuntos a los que se tengan que medir en busca de una plaza en el play off definitivo —es la consecuencia de pasar a la segunda ronda con todos los puntos acumulados durante la competición inicial, la que se disputa—. En este sentido, el Deportivo ya no sería undécimo, sino que ocuparía la octava posición. Sería honorífica, y tampoco tendría valor, menos pensando en el ascenso, porque este se decidirá en enfrentamientos directos y sí valdrá la clasificación en cada uno de los grupos finales, pues ser primero tendrá cierta ventaja.