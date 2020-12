Las semanas previas a que el Deportivo se marchara de vacaciones navideñas estuvieron marcadas por el debate alrededor de la figura del entrenador. La derrota contra el Celta B en Riazor dirigió el foco hacia Fernando Vázquez, hasta el punto de que el presidente, Fernando Vidal, tuvo que salir a respaldarlo públicamente después del tropiezo ante el filial del máximo rival. El encuentro de primera ronda de la Copa del Rey frente al El Ejido y la clasificación posterior no contribuyeron a aligerar la presión alrededor del técnico, que sin embargo ha vuelto a contar con el sostén del club. El consejero Toño Armenteros tomó la palabra el jueves en nombre de la directiva para subrayar que Vázquez no está cuestionado. “No tenemos ninguna duda”, aseguró en el acto por el que la Ciudad Deportiva de la Torre pasó a incluir el nombre de Arsenio Iglesias.

Armenteros reconoció que en el seno del consejo de administración son conscientes de que la figura del técnico no despierta unanimidad entre el deportivismo después de que prácticamente se haya llegado al ecuador de la primera fase del campeonato, pero al mismo tiempo defendió el trabajo de Vázquez y sus resultados. “Somos conscientes de lo que se dice en la calle, porque todos leemos la prensa y las redes sociales, pero dentro del consejo de administración no tenemos ninguna duda y de momento, por los resultados y por cómo está el equipo, los objetivos se están cumpliendo. No veo yo que discusión puede haber”, reflexionó el consejero en la ceremonia de homenaje a Arsenio Iglesias organizada por el Ayuntamiento, a la que acudió en representación del club.

La de Armenteros es la segunda voz autorizada dentro del consejo que se refiere a Fernando Vázquez después de la dolorosa derrota contra el Celta B. La primera fue la del propio presidente, que le respaldó después del partido a pesar de que reconoció que caer ante el filial del rival histórico fue “bochornoso”. Ese tropiezo fue el colofón a semanas en las que se cuestionó la trayectoria del equipo pese a sus números en el arranque de la temporada.

Hasta que cayó contra el Celta B, el Deportivo era líder de su grupo y apenas encajaba goles, pero también mostraba muchas dificultades para elaborar el juego y crear ocasiones. Su solidez defensiva le permitía caminar sin sobresaltos por la competición, pero fue incapaz con el paso de las jornadas de evolucionar en el apartado ofensivo y solucionar sus problemas.

Contra el filial celeste quedaron expuestas buena parte de las debilidades del equipo y la lupa se puso sobre Vázquez. A pesar de que el técnico aseguró que no se sentía cuestionado, admitió que solo el hecho de que se examinase su trabajo le hacía saber que no tenía toda la seguridad que él mismo creía.

Fernando Vázquez, sin embargo, ha visto como el consejo de administración cerraba filas en torno a su figura a la espera de que se reanude la competición y el equipo reciba al Alavés en la segunda ronda de la Copa y visite al Zamora en la vuelta de la liga.

El club pretende celebrar la junta general de accionistas “a finales de enero”

El consejero deportivista Toño Armenteros adelantó durante la ceremonia en la que la Ciudad Deportiva de la Torre pasó a llevar el nombre de Arsenio Iglesias que la asamblea de accionistas del club se celebrará “a finales de enero” y que se está estudiando la posibilidad de que se desarrolle de manera telemática para adaptarse a las restricciones sanitarias. “Finales de enero, no tenemos la fecha concreta, pero finales de enero principios de febrero”, manifestó Armenteros sobre la junta. El consejero deportivista indicó que están buscando la fórmula para que la asamblea no sea presencial. “Estamos pendientes de fechas, pero hay muchos problemas por la pandemia, si no seguramente ya la hubiésemos celebrado. Estamos planteando hacerla telemática, porque por mucho que queremos no podemos hacerla con la gente. El Deportivo somos un montón de accionistas y por las medidas sanitarias no la podremos hacer. Seguramente la hagamos telemática, eso es lo que estamos valorando desde un punto de vista jurídico y eso nos está llevando tiempo”, añadió.