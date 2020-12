La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña dispone desde hace unos días de un extenso informe elaborado por la Policía Nacional de las circunstancias que rodearon el viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña con varios contagiados en la expedición y que desembocó en una denuncia de varios particulares a la que después se sumaron tanto el Deportivo como el Ayuntamiento. El trabajo policial recopila información de todos los actores implicados en el aplazamiento de aquel partido que debía cerrar la temporada para los blanquiazules con la permanencia en juego y entremezcla las versiones opuestas de unos y otros. El análisis a partir del material recabado permite concluir a los investigadores que tanto el Fuenlabrada como LaLiga podrían haberse saltado los protocolos sanitarios y sugiere que las decisiones adoptadas sobre la disputa del partido hubieran sido distintas en el caso de que todos los organismos involucrados dispusieran de la información al completo sobre el caso.

¿Cuál es el objetivo del informe? Se trata de un documento de 185 páginas elaborado por la Brigada Provincial de Policía Judicial que dibuja un escenario de todo lo ocurrido desde el 18 de julio, fecha en la que se conoce el primer caso de coronavirus en las filas del Fuenlabrada, hasta el 20, cuando se suspende únicamente el partido que debía enfrentar al equipo madrileño con el Deportivo por decisión de LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD). El fin último es que la jueza se haga una composición de lugar en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de la denuncia por un presunto delito de lesiones que presentaron varios particulares. Deportivo y Ayuntamiento se adhirieron posteriormente y el informe está incorporado al expediente de la causa, recién retomada después de que la jueza plantease una posible incompatibilidad por ser socia del club coruñés. El objetivo se expone al comienzo: “Aclarar suficientemente las circunstancias acaecidas y depurar posibles responsabilidades, si las hubiere, por cualquiera de los estamentos deportivos involucrados (directiva, jugadores o cuerpo técnico) u otra entidad que hubiera infringido un especial deber de cuidado, en el presente caso que nos ocupa, en lo que aconteció a un primer positivo por SarS-CoV-2 que se tradujo en una cadena de contagios”.

¿Qué documentación recopila? El informe de la Policía reúne toda la información relevante relacionada con el viaje del Fuenlabrada. Figuran, por ejemplo, los correos electrónicos enviados por el laboratorio encargado de realizar las pruebas y en los que trasladaba el goteo de positivos, o el registro de llamadas entre el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, los dirigentes del conjunto madrileño y los responsables del laboratorio. La documentación procede de once organismos involucrados en lo que ocurrió aquellos días de finales de julio: el Fuenlabrada, LaLiga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Synlab Laboratorios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Consellería de Sanidade de la Xunta, Iberia, Hoteles NH Collection y Autocares Vázquez. Así, aparecen informaciones publicadas en los medios de comunicación durante aquellos días, correos electrónicos entre unos y otros, mensajes de texto y también las resoluciones y providencias redactadas por el juez instructor de la Federación encargado de juzgar la actuación del Fuenlabrada. El CSD aporta el borrador del acta de la reunión celebrada unas horas antes de la suspensión del partido, en la que se proponía suspender los siete encuentros que afectaban a la clasificación. Ese documento estaba redactado, pero no se firmó, lo que posteriormente se convertiría en un punto de enfrentamiento entre LaLiga y la Federación sobre quién propuso que solo se aplazase el Deportivo-Fuenlabrada. En el borrador aparecen incluso las fechas para disputar los siete encuentros suspendidos (30 de julio) y del play off de ascenso (2 a 11 de agosto).

¿Qué análisis se hace de la documentación? Los agentes encargados del informe llevan a cabo un relato cronológico de lo ocurrido desde que el laboratorio comunica el primer positivo el 18 de julio hasta que se celebra la reunión entre LaLiga, la Federación y el CSD y se decide suspender el partido. El análisis se extiende incluso a los días posteriores y enumera las altas médicas que se van produciendo en la expedición del Fuenlabrada a medida que jugadores, técnicos y directivos van superando la enfermedad. El informe relata de manera pormenorizada todos los pasos que se fueron dando desde que se tiene constancia del primer positivo el día 18 de julio: las comunicaciones del Fuenlabrada con LaLiga, con el laboratorio, la “reunión telefónica” a través de la que se decidió que la expedición viajara, las decisiones que toma el médico del conjunto madrileño y la cumbre que desemboca en la suspensión del partido. Los agentes no entran a enjuiciar lo ocurrido, solo exponen los hechos a través de los documentos aportados.

¿A qué conclusiones llega? La conclusión principal es que las decisiones adoptadas “pudieron haber sido determinantes para los contagios” en la expedición del Fuenlabrada. El informe llega a ella después de estudiar las actuaciones el conjunto madrileño tras la aparición de los primeros casos, el análisis por parte de LaLiga y el laboratorio que permitió que el equipo viajara hasta A Coruña y la coordinación entre los diferentes organismos implicados durante aquellos días. Los agentes encargados del informe constatan la falta de información que existió y lo dejan de manifiesto para la jueza en dos párrafos. Primero recalca que el CSD, la Federación o Iberia no conocían los positivos hasta la tarde del día 20 de julio y después subrayan que solo estaban al corriente el Fuenlabrada y LaLiga. “Queda de manifiesto, que hasta pocas horas antes del inicio del partido el día 20/07/20, las dos únicas entidades deportivas que tenían conocimiento de los positivos de Covid-19 entre los integrantes del club, eran el CF Fuenlabrada S.A.D. y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) a través del laboratorio médico Synlab, constando un mínimo de 23 llamadas entre estas entidades durante los días 18, 19 y 20 de julio, relacionadas con la detección de positivos”.

¿Las conclusiones son definitivas? El informe deja de manifiesto que las consideraciones finales están sujetas a “posteriores análisis o peritajes” y de hecho emplea el condicional cuando las expone. El estudio de lo ocurrido habla de un “escenario que aparentemente no se ajusta a los protocolos” en materia sanitaria. A pesar de esa cautela, el trabajo policial sí es contundente cuando se trata de analizar la ocultación de información que se produjo a varios organismos y que no hubo constancia de los positivos hasta que el equipo ya estaba en A Coruña.

¿Qué respuestas ha habido al informe? Solo LaLiga se pronunció después de que trascendiera. La patronal que preside Javier Tebas denunció que contiene juicios “subjetivos” y que está elaborado antes de que se añadieran a la causa otros trabajos elaborados por las partes, como la propia Liga. El informe policial, sin embargo, parte de una petición de la propia jueza en el momento en el que se presentan las denuncias.

¿En qué fase está el proceso? La instrucción está en una fase inicial debido a que se retomó la semana pasada. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 había planteado una posible incompatibilidad por ser socia deportivista, pero la Audiencia Provincial confirmó que no existían motivos para su abstención. El informe está incorporado al expediente y la jueza deberá decidir si existen motivos para abrir juicio oral.