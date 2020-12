El Deportivo amarró este verano la continuidad de Claudio Beauvue a pesar del descenso e incorporó a Rui Costa y Miku para conformar la delantera, pero su mejor jugador de ataque en este primer tramo de la temporada ha sido uno que no hizo la pretemporada con el equipo porque supuestamente no tenía acomodo en la plantilla y que contabiliza en tres partidos tantos goles (dos) como los otros tres juntos. Diego Rolan, sin embargo, sigue sin tener su futuro claro dentro del club blanquiazul, con todo lo que ello implica para un Fernando Vázquez que lo ha empleado en cuanto ha podido frente al resto de alternativas.

Beauvue no termina de adaptarse a pesar de sus dos tantos y ha sido suplente en los últimos compromisos de liga, mientras que Miku y Rui Costa han pagado sus problemas para alcanzar la forma y todavía no se han estrenado. El delantero portugués reconoció ayer que le costó arrancar después de la lesión que sufrió en pretemporada: “Han sido unos meses difíciles para mí. Llevaba tiempo sin entrenar cuando llegué. Y nada más empezar me lesioné. Tuve que estar parado un mes y eso hizo demorar mi puesta a punto. Ahora creo que estoy en el buen camino, cogiendo mi mejor versión. Ahora ya es una elección del míster, que me ponga o no”.

La situación de la delantera, sin embargo, depende de lo que ocurra a partir del lunes de la semana que viene, cuando se abra oficialmente el mercado de invierno. Las pocas actuaciones que ha tenido hasta ahora Diego Rolan ya han servido para llamar la atención de posibles compradores, aunque las ofertas son todavía insuficientes a ojos del club. Eso ya ocurrió durante el verano y por ese motivo el delantero se terminó quedando en la plantilla blanquiazul.

Una posible salida de Rolan permitiría al club reforzarse, pero Vázquez ya se ha mostrado partidario de que se quede aunque eso signifique que no se puedan acometer fichajes en otras posiciones. Rui Costa, competencia del uruguayo, por ahora no quiere oír hablar de incorporaciones ni salidas y destacó el potencial del equipo para logra el objetivo. “La plantilla que está es la plantilla que queríamos. Creemos que podemos ascender con ella. No sabemos nada de salidas y entradas y tampoco es algo que nos interese. Estamos todos juntos en el vestuario”, manifestó ayer el jugador portugués.

Visita a Zamora el domingo 10

El Deportivo visitará al Zamora el próximo domingo 10 de enero a las 17.30 horas en el partido correspondiente a la novena jornada del campeonato. El encuentro servirá para retomar la competición de liga después del paréntesis navideño y al mismo tiempo supondrá el cierre a la primera vuelta del tramo inicial del torneo. El conjunto deportivista buscará una victoria ante el Zamora, equipo revelación del subgrupo en el arranque de la temporada, después de la dolorosa derrota contra el Celta B con la que se despidió antes de las vacaciones de Navidad. El partido ante el Zamora será cuatro días después del compromiso de segunda ronda de la Copa del Rey que el Deportivo afrontará contra el Alavés en el estadio de Riazor. El equipo de Fernando Vázquez recibirá al de Lucas Pérez y Joselu el miércoles 6 de enero, Día de Reyes, a las siete de la tarde. El Deportivo ha puesto a disposición de todos los socios del club entradas para el encuentro. Los abonados que lo deseen pueden solicitarlas hasta mañana.

Borja Galán se suma a la lista de tocados y Vázquez cita a siete canteranos para el entrenamiento

Borja Galán se sumó ayer a la lista de tocados del equipo deportivista debido a unas molestias musculares en el bíceps femoral que le obligaron a abandonar el entrenamiento. El jugador será sometido a pruebas médicas para averiguar el alcance del problema que experimentó en la sesión de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo. Galán se une así a Keko, Derik, Bóveda, Héctor Hernández, Borja Granero, Claudio Beauvue y Miku, que permanecen al margen del grupo debido a diferentes problemas físicos. A ellos hay que sumar a Uche Agbo, ausente con permiso del club hasta el viernes, y a Adri Castro y Gandoy, aislados en sus domicilios después de dar positivo en coronavirus en las pruebas que se le practicaron a toda la plantilla el lunes en el regreso a los entrenamientos después de las vacaciones navideñas. Los dos canteranos deberán guardar al menos diez días de cuarentena antes de volver a ejercitarse con el resto del equipo, según indicó el club deportivista. Las bajas que acumula Fernando Vázquez estos días le han obligado a recurrir a jugadores de la cantera y ayer estuvieron a sus órdenes con el primer equipo un total de siete. A Juan Rodríguez y Pablo Brea, que se ejercitan de manera habitual con la primera plantilla, se unieron Manu Mosquera, Trilli, Guille Bueno, Iván Guerrero y Barba. El club indicó que todos superaron los tests de diagnóstico del COVID-19 y por lo tanto están en condiciones de disputar el partido de segunda ronda de Copa del Rey contra el Alavés del miércoles que viene a las siete de la tarde en Riazor.