El Deportivo se mueve estos días en medio de un dilema, entre las voces dentro de la plantilla que se sienten capacitadas para alcanzar el objetivo sin la necesidad de refuerzos y el punto de vista de otras instancias que, ante la inminencia de la apertura del mercado de invierno, debaten la necesidad de fichar. Eneko Bóveda subrayó ayer que cuentan con recursos suficientes para aspirar al ascenso, igual que un día antes había hecho su compañero Rui Costa. Fernando Vázquez, sin embargo, deslizó hace unas semanas que en la plantilla faltan determinados perfiles. Complacer al técnico, no obstante, está condicionado a que se produzcan movimientos de salida y por encima de todo se pueda colocar a Diego Rolan. Ese es otro debate aparte, porque Vázquez también se mostró partidario de retener al uruguayo a costa de renunciar a los fichajes de invierno.

E Seguridad en la plantilla. Los jugadores se han mostrado estos días seguros de sus posibilidades cuando se les ha cuestionado sobre el inicio del mercado invernal el lunes que viene. Primero fue Rui Costa y ayer Eneko Bóveda, quien subrayó su convencimiento de que cuentan con los medios necesarios para alcanzar el ascenso. “Tengo totalmente claro que con nuestra plantilla se puede ascender”, afirmó. “Es más, somos claros favoritos para ascender. Si hay que ir al mercado o no, no es algo en lo que deba entrar mucho, no es mi departamento. Pero tengo el convencimiento de que podemos hacerlo, toda la fe del mundo en esta plantilla. Cuando jugamos mal, es normal que uno se caliente y a veces sobrerreaccione, que parezca que un jugador no da la talla. Pero tenemos el nivel suficiente y lo vamos a demostrar”, añadió el defensa deportivista. Bóveda insistió en el potencial del equipo a pesar del tropiezo contra el Celta B y las críticas que ha despertado hacia la figura de Fernando Vázquez. “Hay que tener paciencia. Estamos en el camino de construir algo mejor de lo que estamos siendo capaces de hacer”, manifestó.

E El criterio del técnico. Fernando Vázquez sugirió en alguna comparecencia previa que a la plantilla le faltaba alguna pieza. En este primer tramo de la temporada, el equipo ha achacado especialmente la ausencia de un jugador capaz de moverse entre líneas. Nacho González, una apuesta de la dirección deportiva, no ha terminado de funcionar en esa posición y tampoco ha conseguido adaptarse a pesar de las oportunidades que le ha concedido el técnico. Encontrar un futbolista para esa demarcación, sin embargo, dependerá de otros movimientos, en especial de lo que ocurra con Diego Rolan.

E Llegadas condicionadas. Rolan es la llave para las incorporaciones, pero al mismo tiempo representa un recurso valioso para el equipo, especialmente para un Fernando Vázquez que lo ha convertido en la principal referencia ofensiva. El técnico ya se mostró partidario de su continuidad si las posibilidades económicas lo permiten.

Keko apura su recuperación y vuelve a entrenarse con el resto de sus compañeros

Keko Gontán volvió a entrenarse ayer con el resto del grupo después de la lesión muscular que lo ha mantenido apartado del equipo en el último tramo del campeonato. El jugador deportivista completó ayer con normalidad la sesión preparada por Fernando Vázquez en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo y ahora está a la espera de recibir el visto bueno de los médicos para poder regresar a una convocatoria. Keko no disputa un partido desde la visita a Guijuelo, cuando unas molestias le obligaron a parar y posteriormente se desveló que padecía una rotura muscular. En el entrenamiento de ayer también se ejercitó con normalidad Eneko Bóveda, que arrastraba unas molestias desde el partido contra el El Ejido de la primera ronda de la Copa del Rey. El defensa hizo trabajo específico en las dos primeras sesiones después de las vacaciones, pero ayer ya se entrenó al mismo ritmo que el resto del equipo. Héctor Hernández, Miku, Borja Granero, Beauvue, Derik y Borja Galán trabajaron ayer al margen de sus compañeros. La plantilla se entrenará esta mañana de nuevo a las 10.30 horas.