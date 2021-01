Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga, solicitó al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña “el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones” abiertas por la titular el pasado 29 de julio de 2020 contra el máximo dirigente de la patronal del fútbol español y reabiertas el pasado 22 de diciembre por el denominado caso Fuenlabrada. En un escrito de 21 folios entregado el 28 de diciembre último, los representantes legales de Tebas justifican el cierre de la instrucción por “los perjuicios reputacionales” que le está causando a su representado, además de a la propia Liga Nacional de Fútbol Profesional y al Fuenlabrada.

El abogado de Tebas argumenta su solicitud en diversos apartados: el primero, el que se refiere a los “presuntos delitos de lesiones,” el escrito dice: ”En el caso que nos ocupa, nadie, y con nadie queremos decir ninguna de las personas que fueron diagnosticadas como positivos por Covid-19 precisaron de tratamiento médico o quirúrgico alguno (más allá de una única atención médica por un cuadro de ansiedad ajeno al positivo por Covid-19). Ninguno de los casos positivos resultó tan siquiera enfermo por Covid”; en el segundo trata sobre la “seguridad de los rabajadores”, y afirma que “ni LaLiga, ni su Presidente, mantienen una relación de laboralidad con los miembros del C.F. Fuenlabrada, como tampoco con el personal de las empresas que prestaron servicios profesionales en los desplazamientos desarrollados con ocasión de la celebración de partidos de fútbol”, requisito fundamental, defiende para rechazar este punto. Obvia el argumento la relación laboral de Javier Tebas Medrano con Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, para la constitución de al menos cuato empresas vinculadas al mandatario del club madrileño; el tercer argumento lo centra en la decisión del Consejo Superior de Deportes de apoyar la iniciativa de Tebas en negarse a una Segunda División de 24 equipos y a la resolución del TAD, que depende del CSD, al negar validez al informe realizado por la Federación Española de Fútbol y darle autoridad solo al Juez de Disciplina Social de LaLiga.

A lo largo de este extenso escrito, Javier Tebas arremete también contra el Deportivo. Del club coruñés asegura que “pretende pasar este procedimiento por acusación particular pese a carecer ostensiblemente de la preceptiva legitimación para ello”. Al tiempo, Tebas vuelve a dar la cara por el Fuenlabrada, pues su abogado afirma que “ no quedaba probado, más bien todo lo contrario, que el C.F. Fuenlabrada hubiera vulnerado los protocolos de LaLiga aprobados por la Comisión Delegada”. Y concluye con un ataque a un informe policial emitido a finales del pasado año. La Policía Nacional concluyó que tanto LaLiga como el Fuenlabrada incumplieron los protocolos sanitarios para contener la enfermedad. : “Lo cierto es que el mismo (el informe policial) es, y lo decimos con total respeto para sus autores y en estrictos términos jurídicos, un completo desatino, que a ojos de cualquiera más suspicaz podría ser calificado, como mínimo, de imprudente, a la vista de lo que esperamos no sea un deliberado desconocimiento de las normas que resultan de aplicación al caso”, dice en un apartado. “Podemos afirmar que se trata de un claro ejercicio de extralimitación1 y subjetivismo que desemboca en unas conclusiones erróneas que podrían conllevar que por el Juzgado se conformara un juicio erróneo sobre lo ocurrido” en A Coruña a partir de aquel 20 de julio de 2020 cuando el Fuenlabrada se presentó en A Coruña con cuatro casos positivos, que acabaron convirtiéndose en 24 durante su estancia en la ciudad.