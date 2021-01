Con la resaca de la eliminación de la Copa del Rey ya digerida, David Movilla y todo el Zamora están centrados en su encuentro frente a un Deportivo que es “el equipo con más potencial” aunque no quiso hablar de favoritos. “El Deportivo es un equipo histórico, de Primera. No tiene más presión que si fuera primero”, indicó el técnico que sí dejó claro que “tiene jugadores extraordinarios, un cuerpo técnico extraordinario y una masa social espectacular”. “Si no ha conseguido estar líder destacado, es por el gran potencial del grupo en el que estamos”. Respecto al Dépor, recordó que su plantilla está formada por “jugadores conocidos, futbolistas que han estado en Primera. Hace una temporada o dos, el Zamora era favorito en todos los campos, se nos exigía ganar, golear.... y las diferencias que había ahí no es la misma que hay del Deportivo al resto de equipos. No digo esto para justificar ningún resultado, pero sí para poner en contexto la magnitud del rival que viene. Hay algún jugador del Deportivo cuyo salario es mayor a todo el presupuesto del Zamora”.

En este sentido, Movilla apuntó que “hay que ser consciente del potencial, y a partir de ahí afrontar el partido con energía, personalidad y ambición. Si mentalmente no lo afrontamos de la mejor manera, nuestras opciones son mínimas. De hecho, aun haciéndolo bien, el Deportivo puede ganar”, indicó.

Por su parte, Guille Perero reconoció tener una sensación amarga tras la eliminación en Copa ante el Villarreal y fue sincero al afirmar que “a todos nos gusta ganar, y estamos un poco dolidos”.