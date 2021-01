El Deportivo podría presentarse mañana en Zamora plagado de bajas, hasta ocho entre lesionados y sancionados, y sobresaltado por la aparición ayer de un segundo positivo por coronavirus en el seno de la plantilla que finalmente no fue tal. El partido, sin embargo, está en el aire debido al temporal que azota buena parte del país y la Federación estudiará esta mañana posibles aplazamientos en las competiciones oficiales estatales. En el caso de que finalmente se juegue, Bóveda, Beauvue y Héctor Hernández se lo perderán debido a problemas musculares. Los tres se sumaron así a Uche, Derik, Borja Galán, Miku, todos también lesionados, y al sancionado José Alonso Lara. Fernando Vázquez los descartó ayer para visitar el Ruta de la Plata y añadió otro contratiempo de última hora que más tarde quedaría aparcado.

La posibilidad de un segundo positivo por coronavirus sobrevoló ayer la plantilla después de que el técnico anunciara en su comparecencia previa al partido la existencia de otro caso tras el identificado a comienzos de la semana. Ese fue el motivo, dijo, de que el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo se retrasase hasta el mediodía, y no el frío reinante estos días como argumentó el club un día antes. El equipo estaba a la espera de los resultados de las pruebas PCR que se efectuaron el jueves por la tarde después de que las que establece el protocolo de la Federación arrojaran un positivo.

El resultado terminó relevándose como falso, según informó posteriormente el club mediante un comunicado, pero ya había puesto en alerta a Vázquez ante un hipotético aplazamiento del partido de mañana contra el Zamora. El Deportivo, sin embargo, llegará muy condicionado a un encuentro ya de por sí trascendental después de la derrota frente al Celta B con la que se despidió de la liga antes del paréntesis navideño.

El equipo blanquiazul necesita una victoria para cerrar la primera vuelta y recuperar el paso en la clasificación en un momento de especial incertidumbre en la competición por la situación sanitaria, pero la tendrá que buscar muy mermado debido a unas lesiones que no paran de reproducirse.

Derik, Uche, Borja Galán y Miku ya estaban descartados para el partido debido a problemas físicos y ayer se les unieron Bóveda, Beauvue y Héctor Hernández, por lo que a Fernando Vázquez no le quedará más remedio que completar la convocatoria con jugadores del filial deportivista.

Bóveda sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y Héctor en el semitendinoso de la derecha. El club no aclaró el percance de Beauvue, pero el entrenador deportivista adelantó que necesitarán al menos tres semanas para recuperarse con garantías.

Vázquez podrá contar con Keko Gontán para el partido a pesar de que ayer no se ejercitó sobre el césped junto al resto de sus compañeros. y trabajó en solitario en el gimnasio.

Posible aplazamiento

El encuentro en el Ruta de la Plata, sin embargo, podría ser suspendido por el temporal. La Federación informó ayer a los clubes mediante una circular de la creación de una “Comisión de Crisis y Urgencia” para estudiar la situación provocada por las restricciones de movilidad en todo el país.

Fernando Vázquez, sobre las lesiones musculares: “No solo nos pasa a nosotros”

El entrenador deportivista, Fernando Vázquez, se refirió ayer a la cifra de lesiones musculares que se han registrado en lo que va de temporada en la plantilla después de que ayer se conociera que Bóveda, Beauvue y Héctor Hernández no podrán estar en Zamora debido a nuevos contratiempos físicos. Aunque el técnico reconoció que pueden estar haciendo “algo mal”, recordó las circunstancias especiales que rodean esta temporada y subrayó que otros equipos están experimentando el mismo problema que el Deportivo. “Hay informes, en España y Europa en los que se ve que las lesiones subieron de forma extraordinaria”, manifestó Fernando Vázquez sobre el número de problemas musculares de esta temporada. “La situación no es la más normal en muchos equipos. No sólo nos pasa a nosotros. Podemos estar en la parte alta, pero estuve leyendo un informe que dice que las lesiones aumentaron casi en un 50% en toda Europa. ¿Las razones? No lo sabemos”, resumió Fernando Vázquez sobre la situación que padecen otros equipos debido a las circunstancias en las que se está desarrollando la presente temporada.