Fernando Vázquez reconoció la superioridad del Zamora ante un Deportivo incapaz de crear ocasiones en el Ruta de la Plata. A pesar de las numerosas bajas con las que su equipo llegó al encuentro, hasta nueve entre lesionados y sancionados, el técnico blanquiazul no quiso utilizarlas como excusas y admitió los problemas con la pelota y la incapacidad para fabricar oportunidades. “En primer lugar, decir que el Zamora fue mejor. Hizo un buen partido y nosotros lo intentamos de muchas maneras diferentes, pero no conseguíamos tener ritmo”, reflexionó Vázquez al inicio de su intervención tras el partido. “Desde mi punto de vista, circularon la pelota con mucho más sentido y criterio. A pesar de todas las modificaciones, no conseguimos controlar al Zamora ni mucho menos hacerle daño”, añadió.

El resumen de Fernando Vázquez fue que no encontró la manera de poner en aprietos a un Zamora más cómodo a pesar de que, a su juicio, no pasó demasiados “apuros” defensivos. “Nos costó muchísimo dominar el partido con la pelota. En la segunda parte no pasamos apuros, pero no pudimos dominar la pelota y hacerle daño al Zamora. Hicimos un mal partido”, manifestó.

La derrota en el Ruta de la Plata, la segunda consecutiva después de la cosechada contra el Celta B en el último encuentro antes del paréntesis navideño, vuelve a colocar en una posición incómoda al técnico, ratificado por la directiva después de perder contra el filial del máximo rival. Fernando Vázquez, sin embargo, se mostró seguro y confiado en Zamora a pesar de la dinámica negativa en la que se ha instalado el equipo. “Estoy muy bien, estoy perfecto. No tengo ningún tipo de sensación extraña. Perdimos, pero volveremos a ganar, no hay duda”, subrayó el técnico cuando se le cuestionó sobre su estado de ánimo.

Vázquez volvió a recordar que el camino en la categoría no iba a ser sencillo y se mostró optimista de cara a los siguientes compromisos. “La sensación es que no iba a ser nada fácil, lo manifesté muchas veces. Esta situación va a ser superada, sin lugar a dudas. Que se aprecie que la Segunda B no es nada fácil”, argumentó.

El técnico deportivista, sin embargo, sí admitió que siente cierta preocupación por la racha actual de resultados. “Por supuesto que estoy preocupado. Llegamos en mal momento porque llegamos con muchas bajas, pero no es excusa para esta derrota. Lo que vimos es lo que dio el equipo y fue bastante pobre”, apuntó.

La principal preocupación del técnico, según manifestó después de la derrota en Zamora, es volver a contar con los jugadores que se han ido cayendo de las convocatorias por diferentes problemas. Compareció en el Ruta de la Plata con nueve bajas y después se sumó Gandoy, con molestias musculares. “Lo que me preocupa ahora es recuperar gente para que el equipo sea más poderoso para recurrir en caso de necesidad”, manifestó sobre las pocas alternativas de las que dispuso ayer.

La ausencia de Keko

Vázquez también justificó la ausencia de Keko Gontán durante todo el partido. “Calentó al principio con todos, pero su gemelo le da problemas y por lo tanto no estaba para competir”, señaló.