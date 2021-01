David Movilla estaba satisfecho con el rendimiento de sus hombres ayer ante el Deportivo. Pero, pese a la victoria y a la gran clasificación del Zamora tras la primera vuelta, el técnico fue claro y mandó un aviso: “Si no estamos al nivel mostrado hoy [por ayer], en esta liga nos pintan la cara”. Movilla señaló que los futbolistas rojiblancos debían ser felicitados “no solo por su esfuerzo, sino también por ir al límite”. Y es que, en su opinión, “si este equipo no va al límite no se conecta con su mejor versión”.

Esa implicación rojiblanca permitió al Zamora ser “justo acreedor a la victoria” ayer sobre el Ruta de la Plata, en palabras de un David Movilla que puso énfasis en la labor local a la hora de “neutralizar” al Deportivo. “Hemos manejado con soltura sus diferentes estructuras. Les hemos incomodado bastante bien y hemos llevado el partido a las situaciones de juego que queríamos. Es cierto que nos ha faltado algo más de claridad, aunque salvo una parada de Mapisa, apenas recuerdo ocasiones claras visitantes en la primera parte”, afirmó el técnico, destacando la labor del meta cuya titularidad obedeció “tanto a sus características como a las circunstancias que rodeaban el partido”.

El entrenador del Zamora CF aseguró que “entre las muchas claves” del partido, la más destacada es defender a gran nivel. “Creo que hemos defendido mucho menor que ante el Villarreal y sigo diciendo que, cuando este equipo defiende como hoy [por ayer], se muestra competente”, aseveró.

Por último, el técnico no dudó en restar importancia a la clasificación y el papel del Zamora CF en esta liga. “Que nadie se confunda. Nosotros estamos aquí y, si no estamos a nuestro mejor nivel, nos pintan la cara. Lo importante son los puntos y vamos a necesitar entorno a diez más para librar los puestos de peligro. Por ello, el domingo que viene nos jugamos la vida”, sentenció tras la importante victoria ante el Deportivo.