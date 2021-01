El nuevo técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, se mostró esta mañana “convencido” de que logrará guiar al equipo hacia el objetivo del ascenso y pide unidad para conseguirlo: “Siempre he tenido la ilusión de poder entrenar este club. Más que ilusión, es un reto y un desafío maravilloso. Para conseguirlo dependemos de muchísimas cosas y el principal valor es el día a día, darnos la mano y no soltarnos desde este momento hasta el último día. He vivido algo (el ascenso en León) que pretendo revivir en poco tiempo. Sé lo que digo. Esto es de todos. Vamos a ir con todo, a ful”, garantizó el entrenador coruñés, que estuvo acompañado esta mañana en Abegondo por el presidente del club, Fernando Vidal, en su presentación como nuevo entrenador del Deportivo. Estas son las líneas maestras sobre las que De la Barrera quiere construir esta nueva etapa:

Un equipo protagonista. “Venimos a ful, a por faena. Somos conscientes del momento en el que estamos. Somos conscientes de lo que hubo y lo que queda por venir. Siento la necesidad de otorgar al equipo recursos para que tenga opciones de ganar todos los partidos y lo concibo desde merecer resultado, ser dominador y mejor que el rival, eso pasa por crear mayor ocasiones y no conceder nada. Pasa por superar presiones, por saber atacar a presiones, por saber defender arriba y en propio campo, y por el balón parado. Pretendo que este equipo conecte y enganche con todo el mundo desde el primer momento, que transmita energía y pasión en todo aquello que hace, que todo el mundo se identifique y que la afición se sienta orgullosa de nosotros. Confío al 100% en los chicos”.

La plantilla, receptiva. “Me encontré un vestuario abierto, que escucha, que quiere y repleto de buena gente. Nuestra realidad es Segunda B y tenemos que convivir con ello y asimilar que somos favoritos al ascenso. Eso se afronta desde la seguridad que por parte de todo el mundo y se lo hemos de transmitir al equipo. Hay que ser estables cuando las cosas vayan bien y no tan bien, no fluctuar. Queremos ofrecerle recursos a los a los jugadores y tener mentalidad ganadora, protagonizar y ser dominadores de los partidos para saber mostrarse y competir cuando hay una necesidad, una urgencia, una presión”.

Llamamiento a la unidad. “No es cuestión única y exclusivamente de los que estamos más cerca, es cuestión de todo el mundo. Sí pediría a toda la afición, al consejo, a los jugadores y a la prensa, que nos juntemos, que nos hagamos muy fuertes porque estoy convencido de que vamos a disfrutar de muchas cosas bonitas. De la manera que gestionemos lo que está ocurriendo dependerá en muchas ocasiones lo que ocurrirá. Somos del Dépor a muerte y vamos con el Dépor a muerte. Lo más importante son dos cosas: la masa social, que es de primerísima división, y evidentemente la plantilla de jugadores. Esos dos elementos hemos de cohesionarlos y estar con ellos”.