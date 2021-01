Del nuevo Deportivo de Rubén de la Barrera se conoce aquello que el técnico coruñés ha aplicado en los otros equipos que ha dirigido a lo largo de su trayectoria y lo que expuso a modo de declaración de intenciones en su presentación. A la espera de su estreno en el estadio Helmántico el domingo contra el Salamanca (16.00 horas), la filosofía será la de un conjunto con iniciativa, apoyado en la circulación de balón y por encima de todo atrevido. Eso es lo que le ha trasladado De la Barrera a los jugadores en sus dos primeros días al frente de la plantilla. En esas sesiones iniciales ha empezado a esbozar su plan, condicionado todavía por las numerosas bajas que acumula.

El nuevo entrenador deportivista podrá aprovecharse, tal y como reconoció el miércoles en su puesta de largo, del trabajo que ya realizó Fernando Vázquez, especialmente en el funcionamiento defensivo. Los esfuerzos de Rubén de la Barrera parecen ir dirigidos estos días a corregir el pobre rendimiento ofensivo del equipo desde el arranque de la temporada y para ello se apoyará en el sistema que ha empleado de manera más habitual en sus equipos.

Ayer ensayó un 4-3-3 con Álex, Borges y Gandoy en el centro del campo, una fórmula inédita en la anterior etapa de Vázquez a pesar de las muchas pruebas que hizo el de Castrofeito. El esquema fue uno de los quebraderos de cabeza del anterior técnico, que se esforzó por dar más versatilidad a un equipo con pocos recursos. Fernando Vázquez probó con cinco defensas, con rombo en el centro del campo, con un único delantero y también con dos, pero no logró que el conjunto blanquiazul ganara en dinamismo. Precisamente eso es lo que busca un De la Barrera enfocado en lograr que el equipo posea intensidad.

Transiciones rápidas y superioridades en todas las líneas fueron ayer la obsesión del técnico coruñés, que buscará estrenarse con buen pie el domingo en Salamanca con una propuesta de entrada diferente a la que acostumbraba el equipo. De la Barrera ambiciona un Deportivo protagonista, enfocado a buscar que suceda todo lo necesario para ganar. “No estamos parados nunca, nadie recibe parado”, animó ayer a los jugadores ya desde el rondo para dejar clara su filosofía.

El dominio que tratará de imponer el domingo en Salamanca es probable que lo busque con un trío de centrocampistas de perfiles diferentes, pero que aseguran polivalencia. Borges, Álex y Gandoy podrían coincidir en esa parcela del campo por primera vez para pilotar la propuesta del técnico. Por delante, y debido a las bajas, aparecen Lara, Borja Galán y Rui Costa. La presencia de los tres en el ataque puede darse casi por segura dado que es complicado que se recuperen jugadores como Miku, Rolan o Beauvue.

Pocas variantes podría haber en el once para Salamanca debido a esas ausencias obligadas que condicionarán el estreno del técnico como también lo hicieron con la última alineación de Fernando Vázquez en Zamora.

Salva Ruiz: “De la Barrera nos ha transmitido esas ganas de ser dominantes”

Salva Ruiz expresó sus sensaciones tras la primera toma de contacto con el nuevo entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, quien ha trasladado al grupo cuál es su objetivo. “Ha sido sobre todo muy intenso, muy dinámico. Nos ha transmitido esas ganas de ser dominantes, de llevar a cabo nuestras ideas y de que en nuestros partidos ocurra lo que nosotros queremos, no que ocurra lo que el rival prepara”, analizó el lateral deportivista. El futbolista valenciano señaló que De la Barrera está insistiendo tanto en las cuestiones futbolísticas como en las psicológicas. “Un poco de las dos. Es muy insistente en meternos en la cabeza que tenemos que dominar los partidos y llevar a nuestro terreno los partidos. No para de dar indicaciones técnicas, futbolísticas y tácticas”, explicó. Salva también se refirió al despido de Fernando Vázquez. “Siempre es duro que se vaya un entrenador y más con lo que representa Fernando Vázquez para el deportivismo y para el vestuario en sí, porque día a día transmite la pasión y las ganas de entrenar. Es algo difícil y el vestuario lo asume con parte de culpa por no haber llevado a cabo las ideas que quería”, reflexionó.